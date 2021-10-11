https://ria.ru/20211011/pozhar-1754113505.html
В московском многоэтажном жилом доме загорелась квартира
В московском многоэтажном жилом доме загорелась квартира - РИА Новости, 11.10.2021
В московском многоэтажном жилом доме загорелась квартира
Квартира горит в жилом доме в 16-этажном жилом доме в поселке Рублево на западе Москвы, 13 человек сами вышли из здания, пострадавших пока нет, площадь... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T23:23
2021-10-11T23:23
2021-10-11T23:31
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Квартира горит в жилом доме в 16-этажном жилом доме в поселке Рублево на западе Москвы, 13 человек сами вышли из здания, пострадавших пока нет, площадь уточняется, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС."Тринадцать человек самостоятельно покинули здание. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожар вспыхнул в квартире на 5-м этаже 16-этажного дома на Советской улице в поселке Рублево. Площадь пожара уточняется.
https://ria.ru/20211010/peterburg-1753856723.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:23 11.10.2021 (обновлено: 23:31 11.10.2021)
В московском многоэтажном жилом доме загорелась квартира
На западе Москвы в поселке Рублево в 16-этажном жилом доме загорелась квартира