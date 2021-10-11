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В Хабаровском крае ликвидировали пожар на терминале "Дальтрансуголь"
В Хабаровском крае ликвидировали пожар на терминале "Дальтрансуголь" - РИА Новости, 11.10.2021
В Хабаровском крае ликвидировали пожар на терминале "Дальтрансуголь"
Пожар на территории предприятия ТЭК в Ванинском районе Хабаровского края АО "Дальтрансуголь" полностью ликвидирован, информирует краевой главк МЧС. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T08:27
2021-10-11T08:27
происшествия
хабаровский край
ванинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 11 окт - РИА Новости. Пожар на территории предприятия ТЭК в Ванинском районе Хабаровского края АО "Дальтрансуголь" полностью ликвидирован, информирует краевой главк МЧС.В понедельник загорелся транспортер в терминале подачи угля на предприятии "Дальтрансуголь" на участке от башни до причала. В момент происшествия погрузка не велась, лента была чистая от угля, сообщали в главке."В 14.06 (07.06 мск) в понедельник пожар на предприятии "Дальтрансуголь" в поселке Токи Ванинского района Хабаровского края полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.На месте продолжают работать специалисты Госпожнадзора и предприятия для установления причин возгорания.АО "Дальтрансуголь" (дочернее предприятие ОАО "СУЭК") - один из крупнейших российских экспортеров энергетического угля. Предприятие оказывает услуги по перевалке угля и транспортно-экспедиторские услуги.
https://ria.ru/20211008/vozgoranie-1753618361.html
https://ria.ru/20211002/pozhar-1752795986.html
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происшествия, хабаровский край, ванинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:27 11.10.2021
 
В Хабаровском крае ликвидировали пожар на терминале "Дальтрансуголь"

В Хабаровском крае ликвидировали пожар на предприятии "Дальтрансуголь" в поселке Токи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАБАРОВСК, 11 окт - РИА Новости. Пожар на территории предприятия ТЭК в Ванинском районе Хабаровского края АО "Дальтрансуголь" полностью ликвидирован, информирует краевой главк МЧС.
В понедельник загорелся транспортер в терминале подачи угля на предприятии "Дальтрансуголь" на участке от башни до причала. В момент происшествия погрузка не велась, лента была чистая от угля, сообщали в главке.
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"В 14.06 (07.06 мск) в понедельник пожар на предприятии "Дальтрансуголь" в поселке Токи Ванинского района Хабаровского края полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.
На месте продолжают работать специалисты Госпожнадзора и предприятия для установления причин возгорания.
АО "Дальтрансуголь" (дочернее предприятие ОАО "СУЭК") - один из крупнейших российских экспортеров энергетического угля. Предприятие оказывает услуги по перевалке угля и транспортно-экспедиторские услуги.
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