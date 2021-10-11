https://ria.ru/20211011/povyshenie-1753939379.html
Эксперты выяснили, на что готовы россияне ради продвижения по карьере
Эксперты выяснили, на что готовы россияне ради продвижения по карьере - РИА Новости, 11.10.2021
Эксперты выяснили, на что готовы россияне ради продвижения по карьере
Почти треть россиян согласны ради повышения по службе работать по выходным и перерабатывать, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T04:16
2021-10-11T04:16
2021-10-11T05:12
общество
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Почти треть россиян согласны ради повышения по службе работать по выходным и перерабатывать, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Сервис провел исследование и выяснил, конкурируют ли жители России за повышение и поощряет ли начальство соперничество среди сотрудников. В исследовании приняли участие 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.При этом 7% готовы проводить свободное время со своим руководителем, а 4% будут терпеть грубое отношение ради продвижения по карьерной лестнице. Распускать слухи о коллегах готовы 2% опрошенных, а мешать работе конкурентов — только 1%.При этом 39% респондентов рассказали, что их руководство поощряет конкуренцию в коллективе. Почти четверть (22%) ответили, что в качестве мотивации начальство использует премии и прибавки к зарплате, 12% опрошенных сказали, что их поощряют лишь словесно. Еще 2% получали подарки от работодателя в качестве поощрения, а 3% - дополнительные выходные. Большую часть респондентов (61%) начальство никак не поощряло за конкуренцию в коллективе.
https://ria.ru/20210927/zarplata-1752047866.html
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РИА Новости
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общество, россия
04:16 11.10.2021 (обновлено: 05:12 11.10.2021)
Эксперты выяснили, на что готовы россияне ради продвижения по карьере
Эксперты "Работы.ру" выяснили, что 28% россиян готовы перерабатывать ради карьерного роста
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Почти треть россиян согласны ради повышения по службе работать по выходным и перерабатывать, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Сервис провел исследование и выяснил, конкурируют ли жители России
за повышение и поощряет ли начальство соперничество среди сотрудников. В исследовании приняли участие 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.
"Ради повышения или одобрения со стороны руководства большинство опрошенных (60%) не готовы к решительным действиям. Однако 28% участников исследования отметили, что готовы задерживаться или работать по выходным. Еще 11% респондентов рассказали, что могли бы переехать в другой город, если пообещают повышение", - выяснили эксперты.
При этом 7% готовы проводить свободное время со своим руководителем, а 4% будут терпеть грубое отношение ради продвижения по карьерной лестнице. Распускать слухи о коллегах готовы 2% опрошенных, а мешать работе конкурентов — только 1%.
При этом 39% респондентов рассказали, что их руководство поощряет конкуренцию в коллективе. Почти четверть (22%) ответили, что в качестве мотивации начальство использует премии и прибавки к зарплате, 12% опрошенных сказали, что их поощряют лишь словесно. Еще 2% получали подарки от работодателя в качестве поощрения, а 3% - дополнительные выходные. Большую часть респондентов (61%) начальство никак не поощряло за конкуренцию в коллективе.