https://ria.ru/20211011/povyshenie-1753939379.html

Эксперты выяснили, на что готовы россияне ради продвижения по карьере

Эксперты выяснили, на что готовы россияне ради продвижения по карьере - РИА Новости, 11.10.2021

Эксперты выяснили, на что готовы россияне ради продвижения по карьере

Почти треть россиян согласны ради повышения по службе работать по выходным и перерабатывать, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T04:16

2021-10-11T04:16

2021-10-11T05:12

общество

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Почти треть россиян согласны ради повышения по службе работать по выходным и перерабатывать, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Сервис провел исследование и выяснил, конкурируют ли жители России за повышение и поощряет ли начальство соперничество среди сотрудников. В исследовании приняли участие 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.При этом 7% готовы проводить свободное время со своим руководителем, а 4% будут терпеть грубое отношение ради продвижения по карьерной лестнице. Распускать слухи о коллегах готовы 2% опрошенных, а мешать работе конкурентов — только 1%.При этом 39% респондентов рассказали, что их руководство поощряет конкуренцию в коллективе. Почти четверть (22%) ответили, что в качестве мотивации начальство использует премии и прибавки к зарплате, 12% опрошенных сказали, что их поощряют лишь словесно. Еще 2% получали подарки от работодателя в качестве поощрения, а 3% - дополнительные выходные. Большую часть респондентов (61%) начальство никак не поощряло за конкуренцию в коллективе.

https://ria.ru/20210927/zarplata-1752047866.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия