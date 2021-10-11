https://ria.ru/20211011/ponedelnik-1753944156.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 11.10.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T07:52

2021-10-11T07:52

2021-10-11T07:52

общество

погода

александр синенков

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик добавил, что ветер юго-западный 1-6 метров в секунду.Атмосферное давление немного понизится и составит 753 миллиметра ртутного столба, что все равно выше нормы.

https://ria.ru/20211011/pogoda-1753938209.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, погода, александр синенков