https://ria.ru/20211011/ponedelnik-1753944156.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 11.10.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T07:52
2021-10-11T07:52
2021-10-11T07:52
общество
погода
александр синенков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик добавил, что ветер юго-западный 1-6 метров в секунду.Атмосферное давление немного понизится и составит 753 миллиметра ртутного столба, что все равно выше нормы.
https://ria.ru/20211011/pogoda-1753938209.html
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общество, погода, александр синенков
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Синоптик Синенков: в понедельник в Москве воздух прогреется до плюс 13 градусов