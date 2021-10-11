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Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 11.10.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T07:52
2021-10-11T07:52
общество
погода
александр синенков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик добавил, что ветер юго-западный 1-6 метров в секунду.Атмосферное давление немного понизится и составит 753 миллиметра ртутного столба, что все равно выше нормы.
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общество, погода, александр синенков
07:52 11.10.2021
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Синенков: в понедельник в Москве воздух прогреется до плюс 13 градусов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖенщина с коляской во время прогулки в парке "Красная Пресня" в Москве
Женщина с коляской во время прогулки в парке Красная Пресня в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 11-13, в Подмосковье - плюс 9-14", - сказал Синенков.
Синоптик добавил, что ветер юго-западный 1-6 метров в секунду.
Атмосферное давление немного понизится и составит 753 миллиметра ртутного столба, что все равно выше нормы.
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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Синоптики посоветовали жителям Центральной России успеть позагорать
 
ОбществоПогодаАлександр Синенков
 
 
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