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Еврокомиссия направит в Польшу запрос на выплату штрафа за шахту "Туров"
Еврокомиссия направит в Польшу запрос на выплату штрафа за шахту "Туров" - РИА Новости, 11.10.2021
Еврокомиссия направит в Польшу запрос на выплату штрафа за шахту "Туров"
Европейская комиссия, согласно процедуре, направит польской стороне запрос на оплату штрафа, который был наложен на Варшаву судом ЕС за нарушение постановления... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:55
2021-10-11T14:55
в мире
варшава
чехия
польша
еврокомиссия
европейский суд
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Европейская комиссия, согласно процедуре, направит польской стороне запрос на оплату штрафа, который был наложен на Варшаву судом ЕС за нарушение постановления о прекращении работ на угольной шахте "Туров" близ границ с Чехией, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.В мае суд ЕС по просьбе Чехии обязал Польшу немедленно прекратить все работы на шахте "Туров". Чешская сторона протестует против намеченного расширения шахты, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод, создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий и нанести урон окружающей среде. А 20 сентября суд ЕС обязал Польшу, так и не исполнившую его решение, выплачивать 500 тысяч евро в качестве ежедневного штрафа вплоть до прекращения добычи на шахте."Я могу только напомнить о процедуре в этой связи. После решения Европейского суда, который наложил штраф на Польшу, Комиссия, согласно процедуре, будет действовать через запросы о платежах, которые издаются периодически. То есть, что мы будем делать, - это направим своевременно запрос на платеж в Польшу, но у меня нет информации, когда это будет сделано", - сказал представитель ЕК.
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в мире, варшава, чехия, польша, еврокомиссия, европейский суд
14:55 11.10.2021
 
Еврокомиссия направит в Польшу запрос на выплату штрафа за шахту "Туров"

ЕК направит в Польшу запрос на штраф из-за продолжения работ на шахте "Туров"

© REUTERS / David W CernyГрадирня угольной электростанции возле Туровского угольного разреза в Польше
Градирня угольной электростанции возле Туровского угольного разреза в Польше - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / David W Cerny
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Европейская комиссия, согласно процедуре, направит польской стороне запрос на оплату штрафа, который был наложен на Варшаву судом ЕС за нарушение постановления о прекращении работ на угольной шахте "Туров" близ границ с Чехией, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.
В мае суд ЕС по просьбе Чехии обязал Польшу немедленно прекратить все работы на шахте "Туров". Чешская сторона протестует против намеченного расширения шахты, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод, создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий и нанести урон окружающей среде. А 20 сентября суд ЕС обязал Польшу, так и не исполнившую его решение, выплачивать 500 тысяч евро в качестве ежедневного штрафа вплоть до прекращения добычи на шахте.
"Я могу только напомнить о процедуре в этой связи. После решения Европейского суда, который наложил штраф на Польшу, Комиссия, согласно процедуре, будет действовать через запросы о платежах, которые издаются периодически. То есть, что мы будем делать, - это направим своевременно запрос на платеж в Польшу, но у меня нет информации, когда это будет сделано", - сказал представитель ЕК.
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