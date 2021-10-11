https://ria.ru/20211011/politika-1754001570.html

Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым

Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым - РИА Новости, 11.10.2021

Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым

Президент РФ Владимир Путин в понедельник продолжит беседы с руководителями думских фракций встречей с руководителем фракции "Справедливой России — За правду"... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:06

2021-10-11T13:06

2021-10-11T13:08

политика

владимир путин

дмитрий песков

сергей миронов

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник продолжит беседы с руководителями думских фракций встречей с руководителем фракции "Справедливой России — За правду" Сергеем Мироновым, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня же мы ожидаем, что президент в течение дня, уже во второй половине дня продолжит отдельные встречи с руководителями фракций парламентских. Сегодня с Мироновым ожидаем беседу", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20211006/zyuganov-1753409593.html

россия

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2021

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политика, владимир путин, дмитрий песков, сергей миронов, россия