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Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым
Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым - РИА Новости, 11.10.2021
Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым
Президент РФ Владимир Путин в понедельник продолжит беседы с руководителями думских фракций встречей с руководителем фракции "Справедливой России — За правду"... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:06
2021-10-11T13:08
политика
владимир путин
дмитрий песков
сергей миронов
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник продолжит беседы с руководителями думских фракций встречей с руководителем фракции "Справедливой России — За правду" Сергеем Мироновым, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня же мы ожидаем, что президент в течение дня, уже во второй половине дня продолжит отдельные встречи с руководителями фракций парламентских. Сегодня с Мироновым ожидаем беседу", - сказал Песков журналистам.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, сергей миронов, россия
13:06 11.10.2021 (обновлено: 13:08 11.10.2021)
 
Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым

Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Сергеем Мироновым

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник продолжит беседы с руководителями думских фракций встречей с руководителем фракции "Справедливой России — За правду" Сергеем Мироновым, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня же мы ожидаем, что президент в течение дня, уже во второй половине дня продолжит отдельные встречи с руководителями фракций парламентских. Сегодня с Мироновым ожидаем беседу", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи. 17 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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