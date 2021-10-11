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Краснодарский край
https://ria.ru/20211011/poliklinika-1754109628.html
На Кубани до конца 2021 года капитально отремонтируют 19 поликлиник
На Кубани до конца 2021 года капитально отремонтируют 19 поликлиник - РИА Новости, 11.10.2021
На Кубани до конца 2021 года капитально отремонтируют 19 поликлиник
В Краснодарском крае до конца текущего года капитально отремонтируют 19 поликлиник, сообщает администрация региона. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T22:23
2021-10-11T22:23
краснодарский край
общество
краснодарский край
отрадненский район
апшеронский район
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. В Краснодарском крае до конца текущего года капитально отремонтируют 19 поликлиник, сообщает администрация региона.Уточняется, что обновление медучреждений в 15 районах проводится по краевой госпрограмме "Модернизация первичного звена здравоохранения"."В 2021 году мы направили 416 миллионов рублей из краевого бюджета на капитальный ремонт 19 поликлиник. Это необходимая программа, учитывая, что многие из них основательно не ремонтировались десятки лет, и конечно, требовали вложений. Работы уже ведутся везде и должны завершиться до конца года", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Как пояснили в администрации региона, капремонт идет в 19 поликлиниках на территории Белореченского, Брюховецкого, Выселковского, Гулькевичского, Кавказского, Каневского, Крымского, Кущевского, Новопокровского, Северского, Усть-Лабинского, Апшеронского районов. В Кореновском и Отрадненском районах работы ведутся сразу на двух объектах, в Тимашевском – на трех.Отмечается, что в учреждениях меняют коммуникации, кровлю, окна и двери, проводят отделочные работы.По словам Кондратьева, в Краснодарском крае не только обновляют действующие учреждения, но и впервые за последние годы из-за прироста численности жителей запускают программу строительства поликлиник. В регионе уже приступили к проектированию 19 новых объектов в разных муниципалитетах.По данным краевых властей, общее финансирование госпрограммы "Модернизация первичного звена здравоохранения" на 2021 год составляет 3,7 миллиарда рублей. Помимо капремонтов поликлиник, средства выделили на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение автотранспорта для медучреждений первичного звена и медицинского оборудования.Также в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в медучреждения региона поступает оборудование для борьбы с онкологией. Всего в 2021 году на переоснащение онкодиспансеров Кубани направят свыше 747 миллионов рублей.
https://ria.ru/20211006/krasnodar-1753387104.html
краснодарский край
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общество, краснодарский край, отрадненский район, апшеронский район, вениамин кондратьев
22:23 11.10.2021
 
На Кубани до конца 2021 года капитально отремонтируют 19 поликлиник

В Краснодарском крае до конца 2021 года капитально отремонтируют 19 поликлиник

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБольница в Краснодарском крае
Больница в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. В Краснодарском крае до конца текущего года капитально отремонтируют 19 поликлиник, сообщает администрация региона.
Уточняется, что обновление медучреждений в 15 районах проводится по краевой госпрограмме "Модернизация первичного звена здравоохранения".
"В 2021 году мы направили 416 миллионов рублей из краевого бюджета на капитальный ремонт 19 поликлиник. Это необходимая программа, учитывая, что многие из них основательно не ремонтировались десятки лет, и конечно, требовали вложений. Работы уже ведутся везде и должны завершиться до конца года", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Как пояснили в администрации региона, капремонт идет в 19 поликлиниках на территории Белореченского, Брюховецкого, Выселковского, Гулькевичского, Кавказского, Каневского, Крымского, Кущевского, Новопокровского, Северского, Усть-Лабинского, Апшеронского районов. В Кореновском и Отрадненском районах работы ведутся сразу на двух объектах, в Тимашевском – на трех.
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6 октября, 18:09Краснодарский край
Рост ВРП Кубани за 8 месяцев 2021 года составил 110 процентов
Отмечается, что в учреждениях меняют коммуникации, кровлю, окна и двери, проводят отделочные работы.
По словам Кондратьева, в Краснодарском крае не только обновляют действующие учреждения, но и впервые за последние годы из-за прироста численности жителей запускают программу строительства поликлиник. В регионе уже приступили к проектированию 19 новых объектов в разных муниципалитетах.
По данным краевых властей, общее финансирование госпрограммы "Модернизация первичного звена здравоохранения" на 2021 год составляет 3,7 миллиарда рублей. Помимо капремонтов поликлиник, средства выделили на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение автотранспорта для медучреждений первичного звена и медицинского оборудования.
Также в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в медучреждения региона поступает оборудование для борьбы с онкологией. Всего в 2021 году на переоснащение онкодиспансеров Кубани направят свыше 747 миллионов рублей.

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Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайОтрадненский районАпшеронский районВениамин Кондратьев
 
 
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