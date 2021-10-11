https://ria.ru/20211011/pogibshiy-1753967258.html
Брат погибшего при крушении L-410 жителя Башкирии рассказал о нем
Брат погибшего при крушении L-410 жителя Башкирии рассказал о нем - РИА Новости, 11.10.2021
Брат погибшего при крушении L-410 жителя Башкирии рассказал о нем
У парашютиста из Башкирии – Динара Давлетгареева, который погиб при крушении самолета в Татарстане, остались трое маленьких детей, рассказал РИА Новости его... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:02
2021-10-11T11:02
2021-10-11T11:02
происшествия
республика татарстан (татарстан)
l-410
республика башкортостан
крушение самолета l-410 в татарстане
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УФА, 11 окт – РИА Новости. У парашютиста из Башкирии – Динара Давлетгареева, который погиб при крушении самолета в Татарстане, остались трое маленьких детей, рассказал РИА Новости его брат Венер Давлетгареев.В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли.В самолете находились шесть человек из Башкирии, четверо из них погибли, двое выжили.Среди погибших – Динар Давлетгареев из Уфы. Его брат рассказал, что у Динара остались трое несовершеннолетних детей. "Остались без отца трое маленьких детей, его супруга в момент аварии была в Татарстане, в аэродроме, она проводила его, он не вернулся. Сейчас она сильно нуждается в поддержке, в моральной и материальной", - сказал Венер.Оказалось, родители парашютиста в момент трагедии были в Сочи на отдыхе. "Весть о кончине сына их застала на отдыхе. Сейчас они срочно возвращаются домой. Тело брата опознано, мы его повезем хоронить на родину, в Уфу", - рассказал он.По его словам, Динар увлекался парашютным спортом давно, совершил десятки прыжков. "Прошлой зимой он уговорил меня прыгнуть с парашютом. Я прыгнул один раз. Больше не буду. Мне хватило экстрима", - пояснил собеседник.
https://ria.ru/20211010/krushenie-1753883389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика татарстан (татарстан), l-410, республика башкортостан, крушение самолета l-410 в татарстане
Брат погибшего при крушении L-410 жителя Башкирии рассказал о нем
У парашютиста из Башкирии, погибшего при крушении L-410 в Татарстане, остались трое детей
УФА, 11 окт – РИА Новости.
У парашютиста из Башкирии
– Динара Давлетгареева, который погиб при крушении самолета в Татарстане
, остались трое маленьких детей, рассказал РИА Новости его брат Венер Давлетгареев.
В воскресенье утром в Мензелинском районе
Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410
местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли.
В самолете находились шесть человек из Башкирии, четверо из них погибли, двое выжили.
Среди погибших – Динар Давлетгареев из Уфы. Его брат рассказал, что у Динара остались трое несовершеннолетних детей. "Остались без отца трое маленьких детей, его супруга в момент аварии была в Татарстане, в аэродроме, она проводила его, он не вернулся. Сейчас она сильно нуждается в поддержке, в моральной и материальной", - сказал Венер.
Оказалось, родители парашютиста в момент трагедии были в Сочи на отдыхе. "Весть о кончине сына их застала на отдыхе. Сейчас они срочно возвращаются домой. Тело брата опознано, мы его повезем хоронить на родину, в Уфу", - рассказал он.
По его словам, Динар увлекался парашютным спортом давно, совершил десятки прыжков. "Прошлой зимой он уговорил меня прыгнуть с парашютом. Я прыгнул один раз. Больше не буду. Мне хватило экстрима", - пояснил собеседник.