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Рязанская область
Рязанская область
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Рязанской области выделили более 242 миллионов рублей на поддержку семей
Рязанской области выделили более 242 миллионов рублей на поддержку семей - РИА Новости, 11.10.2021
Рязанской области выделили более 242 миллионов рублей на поддержку семей
Рязанской области выделено дополнительно более 242 миллионов рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет, сообщает в понедельник облправительство. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:54
2021-10-11T12:54
рязанская область
общество
рязанская область
андрей макаров
николай любимов
россия
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РЯЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Рязанской области выделено дополнительно более 242 миллионов рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет, сообщает в понедельник облправительство."Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году одобрено выделение Рязанской области дополнительно 242 миллиона 450,7 тысячи рублей на субсидии в целях софинансирования этой ежемесячной денежной выплаты", - говорится в сообщении.Власти региона отмечают, что выплаты предусмотрены указом президента Российской Федерации и предназначены для семей, имеющих детей в возрасте от трех до семи лет включительно."Выделенные Рязанской области средства будут незамедлительно направлены на поддержку очень важной для нас категории граждан. Затраты на поддержку семей с детьми в период пандемии для региона очень существенны, поэтому помощь федерального центра нам необходима", – заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.Как пояснил председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, регион получит субсидии в виде межбюджетных трансфертов в самое ближайшее время.
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общество, рязанская область, андрей макаров, николай любимов, россия
12:54 11.10.2021
 
Рязанской области выделили более 242 миллионов рублей на поддержку семей

Рязанской области выделили более 242 миллионов рублей на поддержку семей с детьми

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РЯЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Рязанской области выделено дополнительно более 242 миллионов рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет, сообщает в понедельник облправительство.
"Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году одобрено выделение Рязанской области дополнительно 242 миллиона 450,7 тысячи рублей на субсидии в целях софинансирования этой ежемесячной денежной выплаты", - говорится в сообщении.
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Власти региона отмечают, что выплаты предусмотрены указом президента Российской Федерации и предназначены для семей, имеющих детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
"Выделенные Рязанской области средства будут незамедлительно направлены на поддержку очень важной для нас категории граждан. Затраты на поддержку семей с детьми в период пандемии для региона очень существенны, поэтому помощь федерального центра нам необходима", – заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Как пояснил председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, регион получит субсидии в виде межбюджетных трансфертов в самое ближайшее время.
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