Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/plazma-1754016018.html
В Подмосковье заготовили более пяти тысяч литров антиковидной плазмы
В Подмосковье заготовили более пяти тысяч литров антиковидной плазмы - РИА Новости, 11.10.2021
В Подмосковье заготовили более пяти тысяч литров антиковидной плазмы
Более 5 тысяч литров антиковидной плазмы заготовлено в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:02
2021-10-11T14:02
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603847504_0:14:1779:1015_1920x0_80_0_0_a3567c57de25b02b7240e4e8054b4551.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 5 тысяч литров антиковидной плазмы заготовлено в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."В Подмосковье сформирован достаточный запас антиковидной плазмы для обеспечения пациентов, находящихся на лечении в инфекционных стационарах. На данный момент в регионе заготовлено свыше 5 тысяч литров. В общей сложности плазму с антителами получили более 1,3 тысячи человек – в основном это те пациенты, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.По данным пресс-службы, заготовкой антиковидной иммунной плазмы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а также переработкой, хранением и выдачей плазмы с антителами в регионе занимается Московский областной центр крови. Донорами могут стать пациенты, у которых в результате перенесенной новой коронавирусной инфекции или прохождения вакцинации в крови обнаружены антитела к COVID-19.Также сообщается, что для удобства доноров и участников донорского движения в Подмосковье работает координационный центр донорства крови. Уточнить интересующие вопросы о донации можно по телефону 8-495-305-77-00. Центр работает круглосуточно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210909/plazma-1749294358.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603847504_250:0:1603:1015_1920x0_80_0_0_f2918c4742da5f6e6022d7cef81a0f04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, светлана стригункова
14:02 11.10.2021
 
В Подмосковье заготовили более пяти тысяч литров антиковидной плазмы

В Московской области заготовили более пяти тысяч литров антиковидной плазмы

© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкПроизводство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 5 тысяч литров антиковидной плазмы заготовлено в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"В Подмосковье сформирован достаточный запас антиковидной плазмы для обеспечения пациентов, находящихся на лечении в инфекционных стационарах. На данный момент в регионе заготовлено свыше 5 тысяч литров. В общей сложности плазму с антителами получили более 1,3 тысячи человек – в основном это те пациенты, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.
Медицинские работники и пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 10:31В России
Переливание антиковидной плазмы предотвращает от перевода больного на ИВЛ
По данным пресс-службы, заготовкой антиковидной иммунной плазмы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а также переработкой, хранением и выдачей плазмы с антителами в регионе занимается Московский областной центр крови. Донорами могут стать пациенты, у которых в результате перенесенной новой коронавирусной инфекции или прохождения вакцинации в крови обнаружены антитела к COVID-19.
Также сообщается, что для удобства доноров и участников донорского движения в Подмосковье работает координационный центр донорства крови. Уточнить интересующие вопросы о донации можно по телефону 8-495-305-77-00. Центр работает круглосуточно.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля 2020, 10:43Распространение коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСветлана Стригункова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России предложили ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния