https://ria.ru/20211011/plazma-1754016018.html

В Подмосковье заготовили более пяти тысяч литров антиковидной плазмы

В Подмосковье заготовили более пяти тысяч литров антиковидной плазмы - РИА Новости, 11.10.2021

В Подмосковье заготовили более пяти тысяч литров антиковидной плазмы

Более 5 тысяч литров антиковидной плазмы заготовлено в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:02

2021-10-11T14:02

2021-10-11T14:02

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

светлана стригункова

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 5 тысяч литров антиковидной плазмы заготовлено в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."В Подмосковье сформирован достаточный запас антиковидной плазмы для обеспечения пациентов, находящихся на лечении в инфекционных стационарах. На данный момент в регионе заготовлено свыше 5 тысяч литров. В общей сложности плазму с антителами получили более 1,3 тысячи человек – в основном это те пациенты, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.По данным пресс-службы, заготовкой антиковидной иммунной плазмы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а также переработкой, хранением и выдачей плазмы с антителами в регионе занимается Московский областной центр крови. Донорами могут стать пациенты, у которых в результате перенесенной новой коронавирусной инфекции или прохождения вакцинации в крови обнаружены антитела к COVID-19.Также сообщается, что для удобства доноров и участников донорского движения в Подмосковье работает координационный центр донорства крови. Уточнить интересующие вопросы о донации можно по телефону 8-495-305-77-00. Центр работает круглосуточно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/plazma-1749294358.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, светлана стригункова