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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211011/perevodchik-1754075904.html
Переводчик, который помог Байдену, бежал из Афганистана, сообщили СМИ
Переводчик, который помог Байдену, бежал из Афганистана, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2021
Переводчик, который помог Байдену, бежал из Афганистана, сообщили СМИ
Афганский переводчик, который 13 лет назад пришел на помощь американскому сенатору, а ныне - президенту США Джо Байдену, смог покинуть родную страну, где больше РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:00
2021-10-11T18:00
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
талибан
афганистан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Афганский переводчик, который 13 лет назад пришел на помощь американскому сенатору, а ныне - президенту США Джо Байдену, смог покинуть родную страну, где больше месяца скрывался от "Талибана"*, пишет газета Wall Street Journal.В 2008 году Аман Халили был в составе группы, которую отправили на выручку Байдену, чей вертолет совершил вынужденную посадку в разгар снежной бури. Байден тогда был американским сенатором и вместе с коллегами посещал Афганистан."После нескольких недель в подполье Аман Халили сообщил, что на прошлой неделе он вместе с семьей покинул Афганистан", - говорится в публикации.По данным издания, переводчик выехал наземным путем в соседний Пакистан. Покинуть родину ему помогли американские ветераны, которые провели тайную операцию совместно с бывшими афганскими военными и "высокопоставленными пакистанскими союзниками", пишет Wall Street Journal.Несмотря на свои заслуги, Халили не попал в число тысяч афганцев, которых успели эвакуировать американские военные через аэропорт Кабула в последние дни своего пребывания в Афганистане. На историю обратил внимание Белый дом, где дали понять, что заслуги переводчика не забыты, и он будет обязательно вывезен.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211011/pomosch-1753933582.html
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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, джо байден
18:00 11.10.2021
 
Переводчик, который помог Байдену, бежал из Афганистана, сообщили СМИ

WSJ: переводчик, который 13 лет назад помог Байдену, сумел бежать из Афганистана

© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor MancillaАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor Mancilla
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Афганский переводчик, который 13 лет назад пришел на помощь американскому сенатору, а ныне - президенту США Джо Байдену, смог покинуть родную страну, где больше месяца скрывался от "Талибана"*, пишет газета Wall Street Journal.
В 2008 году Аман Халили был в составе группы, которую отправили на выручку Байдену, чей вертолет совершил вынужденную посадку в разгар снежной бури. Байден тогда был американским сенатором и вместе с коллегами посещал Афганистан.
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"После нескольких недель в подполье Аман Халили сообщил, что на прошлой неделе он вместе с семьей покинул Афганистан", - говорится в публикации.
По данным издания, переводчик выехал наземным путем в соседний Пакистан. Покинуть родину ему помогли американские ветераны, которые провели тайную операцию совместно с бывшими афганскими военными и "высокопоставленными пакистанскими союзниками", пишет Wall Street Journal.
Несмотря на свои заслуги, Халили не попал в число тысяч афганцев, которых успели эвакуировать американские военные через аэропорт Кабула в последние дни своего пребывания в Афганистане. На историю обратил внимание Белый дом, где дали понять, что заслуги переводчика не забыты, и он будет обязательно вывезен.
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