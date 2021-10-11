https://ria.ru/20211011/perevodchik-1754075904.html

Переводчик, который помог Байдену, бежал из Афганистана, сообщили СМИ

Переводчик, который помог Байдену, бежал из Афганистана, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2021

Переводчик, который помог Байдену, бежал из Афганистана, сообщили СМИ

Афганский переводчик, который 13 лет назад пришел на помощь американскому сенатору, а ныне - президенту США Джо Байдену, смог покинуть родную страну, где больше РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:00

2021-10-11T18:00

2021-10-11T18:00

захват власти в афганистане талибами

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сша

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Афганский переводчик, который 13 лет назад пришел на помощь американскому сенатору, а ныне - президенту США Джо Байдену, смог покинуть родную страну, где больше месяца скрывался от "Талибана"*, пишет газета Wall Street Journal.В 2008 году Аман Халили был в составе группы, которую отправили на выручку Байдену, чей вертолет совершил вынужденную посадку в разгар снежной бури. Байден тогда был американским сенатором и вместе с коллегами посещал Афганистан."После нескольких недель в подполье Аман Халили сообщил, что на прошлой неделе он вместе с семьей покинул Афганистан", - говорится в публикации.По данным издания, переводчик выехал наземным путем в соседний Пакистан. Покинуть родину ему помогли американские ветераны, которые провели тайную операцию совместно с бывшими афганскими военными и "высокопоставленными пакистанскими союзниками", пишет Wall Street Journal.Несмотря на свои заслуги, Халили не попал в число тысяч афганцев, которых успели эвакуировать американские военные через аэропорт Кабула в последние дни своего пребывания в Афганистане. На историю обратил внимание Белый дом, где дали понять, что заслуги переводчика не забыты, и он будет обязательно вывезен.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211011/pomosch-1753933582.html

https://ria.ru/20211004/ssha-1753003016.html

сша

кабул (город)

афганистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, джо байден