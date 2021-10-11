https://ria.ru/20211011/peregovory-1754096881.html
Путин, Макрон и Меркель обсудили конфликт на Украине
Путин, Макрон и Меркель обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 11.10.2021
Путин, Макрон и Меркель обсудили конфликт на Украине
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили вызывающую озабоченность... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T20:15
2021-10-11T20:15
2021-10-11T23:01
в мире
германия
франция
владимир путин
ангела меркель
эммануэль макрон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737963604_40:444:2892:2048_1920x0_80_0_0_38c53158f543f21efd6122a0d190d27b.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили вызывающую озабоченность ситуацию в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта, сообщила пресс-служба президента России."Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211011/peregovory-1754096482.html
германия
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737963604_100:355:2358:2048_1920x0_80_0_0_971a507cdb1344e312190f5e21327f16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, франция, владимир путин, ангела меркель, эммануэль макрон, россия
20:15 11.10.2021 (обновлено: 23:01 11.10.2021)
Путин, Макрон и Меркель обсудили конфликт на Украине
Путин, Меркель и Макрон обсудили пробуксовку разрешения внутриукраинского конфликта