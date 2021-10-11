https://ria.ru/20211011/peregovory-1754096881.html

Путин, Макрон и Меркель обсудили конфликт на Украине

Путин, Макрон и Меркель обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 11.10.2021

Путин, Макрон и Меркель обсудили конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили вызывающую озабоченность... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T20:15

2021-10-11T20:15

2021-10-11T23:01

в мире

германия

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владимир путин

ангела меркель

эммануэль макрон

россия

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили вызывающую озабоченность ситуацию в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта, сообщила пресс-служба президента России."Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211011/peregovory-1754096482.html

германия

франция

россия

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в мире, германия, франция, владимир путин, ангела меркель, эммануэль макрон, россия