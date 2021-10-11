https://ria.ru/20211011/pensiya-1753938480.html
Россиянам сообщили о праве на часть пенсии умерших супругов
Назван способ увеличить размер своей пенсии - РИА Новости, 11.10.2021
Россиянам сообщили о праве на часть пенсии умерших супругов
Россияне, потерявшие супругов, имеют право на получение чужих пенсий, но часто не знают этого. Как повысить размер выплат за счет накоплений умершего, объяснил... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T04:09
2021-10-11T04:09
2021-10-11T07:09
общество
пенсия
пенсионный фонд рф
россия
сергей звенигородский
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россияне, потерявшие супругов, имеют право на получение чужих пенсий, но часто не знают этого. Как повысить размер выплат за счет накоплений умершего, объяснил в интервью радио Sputnik независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский.Размер пенсионных выплат зависит прежде всего от трудового стажа. Член семьи не может унаследовать страховую пенсию, заработанную умершим человеком, отметил эксперт. Но есть один нюанс.Даже если человек умер, не успев выйти на пенсию, в Пенсионном фонде России сохранятся сведения о размере выплат, которые он мог бы получать."Когда второй супруг, допустим, это жена, выходит на пенсию, то она может запросить у ПФР (Пенсионного фонда России) данные о размере накопленной страховой пенсии (умершего, – ред.) мужа", – продолжил эксперт.Пенсия умершего может оказаться выше той, которую начислят члену его семьи. В этом случае имеет смысл написать заявление о "переходе" на чужую пенсию, считает Звенигородский."Если пенсия мужа окажется выше той, что она получает, то жена имеет право написать заявление о переходе на пенсию мужа. Но она будет не стопроцентная, которая должна была быть у мужа, а 75%", – уточнил Сергей Звенигородский в интервью радио Sputnik.
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общество, пенсия, пенсионный фонд рф, россия, сергей звенигородский
04:09 11.10.2021 (обновлено: 07:09 11.10.2021)
Назван способ увеличить размер своей пенсии
Эксперт Звенигородский сообщил, что россияне имеют право на часть пенсии умерших супругов
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Россияне, потерявшие супругов, имеют право на получение чужих пенсий, но часто не знают этого. Как повысить размер выплат за счет накоплений умершего, объяснил в интервью радио Sputnik
независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский
.
Размер пенсионных выплат зависит прежде всего от трудового стажа. Член семьи не может унаследовать страховую пенсию, заработанную умершим человеком, отметил эксперт. Но есть один нюанс.
"В случае смерти в условные 50 лет его страховую пенсию нельзя унаследовать, но тут важно понимать, что данные о ее размере будут сохранены", – сказал Звенигородский.
Даже если человек умер, не успев выйти на пенсию, в Пенсионном фонде России сохранятся сведения о размере выплат, которые он мог бы получать.
"Когда второй супруг, допустим, это жена, выходит на пенсию, то она может запросить у ПФР (Пенсионного фонда России) данные о размере накопленной страховой пенсии (умершего, – ред.) мужа", – продолжил эксперт.
Пенсия умершего может оказаться выше той, которую начислят члену его семьи. В этом случае имеет смысл написать заявление о "переходе" на чужую пенсию, считает Звенигородский.
"Если пенсия мужа окажется выше той, что она получает, то жена имеет право написать заявление о переходе на пенсию мужа. Но она будет не стопроцентная, которая должна была быть у мужа, а 75%", – уточнил Сергей Звенигородский в интервью радио Sputnik.