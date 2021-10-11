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В Пскове при раскопках нашли княжескую печать конца XI века
В Пскове при раскопках нашли княжескую печать конца XI века - РИА Новости, 11.10.2021
В Пскове при раскопках нашли княжескую печать конца XI века
Археологи при раскопках в Пскове обнаружили княжескую печать конца XI - начала XII веков, сообщает Археологический центр Псковской области. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:58
2021-10-11T18:58
2021-10-11T23:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Археологи при раскопках в Пскове обнаружили княжескую печать конца XI - начала XII веков, сообщает Археологический центр Псковской области."Последняя яркая индивидуальная находка из раскопа в центре Пскова - княжеская вислая печать с русской благопожелательной надписью и изображением архангела Михаила. Относится к концу XI - начала XII веков", - сообщает центр в своем аккаунте в Instagram.Предположительно, печать могла принадлежать князю Олегу Святославичу или князю Святополку Изяславичу - оба внуки Ярослава Мудрого.
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история, наука, псков, псковская область, археология, россия
18:58 11.10.2021 (обновлено: 23:20 11.10.2021)
В Пскове при раскопках нашли княжескую печать конца XI века
Археологи нашли при раскопках в Пскове княжескую печать конца XI - начала XII веков