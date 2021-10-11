https://ria.ru/20211011/pandemiya-1754116078.html

Генсек ООН заявил о росте уровня нищеты в мире из-за пандемии

Генсек ООН заявил о росте уровня нищеты в мире из-за пандемии - РИА Новости, 11.10.2021

Генсек ООН заявил о росте уровня нищеты в мире из-за пандемии

Пандемия COVID-19 ввергла в нищету более 100 миллионов человек, более четырех миллиардов человек практически не имеют социальной поддержки, заявил генсек ООН... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T23:57

2021-10-11T23:57

2021-10-11T23:57

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ООН, 11 окт - РИА Новости. Пандемия COVID-19 ввергла в нищету более 100 миллионов человек, более четырех миллиардов человек практически не имеют социальной поддержки, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на мероприятии МВФ, посвященном восстановлению государств от пандемии коронавируса."Пандемия ввергла в нищету более 100 миллионов человек. Более четырех миллиардов человек практически не имеют социальной поддержки; нет здравоохранения; нет защиты доходов, когда они так срочно в ней нуждаются", - заявил Гутерреш.По его словам, неравенство в вопросе распределения вакцин обрекает мир на миллионы новых смертей и продлевает экономический спад, который может обойтись в триллионы долларов и больше всего ударить по беднейшим странам. "Нам нужен смелый коллективный рывок, чтобы положить конец пандемии и обеспечить устойчивое и всеобъемлющее восстановление мировой экономики", - сказал генсек.Как отметил Гутерреш, прогнозы показывают, что мир находится в середине существенного восстановления мировой экономики – "рост ВВП составляет от 5% до почти 6%". "Но за цифрами скрывается огромное расхождение. Многие развивающиеся страны и регионы сильно отстают. Страны с развитой экономикой инвестируют почти 28% своего ВВП в восстановление экономики. Для наименее развитых стран этот показатель составляет 1,8 %. Менее 2% очень небольшого валового внутреннего продукта", - сказал генсек ООН.Он призвал увеличить объем инвестиций и направить их как на краткосрочное преодоление последствий кризиса, так и на долгосрочное восстановление."Но многие страны обременены расходами на обслуживание долга. Я повторяю свой призыв к увеличению наличности для наиболее нуждающихся стран, в первую очередь, путем существенного перераспределения неиспользованных специальных прав заимствования уязвимым странам, которые в них нуждаются", - отметил он."Инициатива G20 по приостановке обслуживания долга должна быть продлена до следующего года и распространена на страны со средним уровнем дохода", - добавил Гутерреш.Он также призвал поддерживать правительства, особенно в странах, затронутых кризисом и нестабильностью, в реализации социальной и экономической политики. "Это требует значительных инвестиций для достижения всеобщей социальной защиты к 2030 году", - сказал он.

https://ria.ru/20210725/afrika-1742824551.html

https://ria.ru/20211001/ugroza-1752675336.html

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