https://ria.ru/20211011/pandemiya-1754002831.html
Пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами, заявил Песков
Пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами, заявил Песков - РИА Новости, 11.10.2021
Пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами, заявил Песков
Пандемия COVID-19 не уходит, а возвращается новыми волнами и более агрессивными штаммами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:10
2021-10-11T13:10
2021-10-11T13:26
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пандемия COVID-19 не уходит, а возвращается новыми волнами и более агрессивными штаммами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Пандемия не уходит. Она возвращается новыми волнами. Новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны. Это представляет большую опасность", - сказал он журналистам."Единственное, что сохраняет жизни - это прививка", - подчеркнул Песков."Многие регионы в зависимости от резервного количества койкомест - это количество во многих регионах сокращается стремительно, потому что заболевает больше людей, чем выздоравливает, арифметика здесь абсолютно примитивная. Когда начинают заболевать больше, чем выздоравливают, количество свободных койкомест сокращается изо дня в день", - сказал он журналистам.Песков добавил, что те регионы, где это количество резервных койкомест подходит к критической черте, начинают принимать более действенные меры."Те регионы, где существует запас, такой НЗ, они в ином режиме принимают меры, пытаясь находить - все-таки есть опыт наработанный, не первый год идет эта пандемия - и поэтому, конечно, главная задача - это идти посередине между задачей разрыва эпидемиологических цепочек и предотвращения дальнейшего увеличения количества инфицированных и все-таки обеспечением условий для того, чтобы экономика продолжала работать, и люди могли дальше зарабатывать деньги", - сказал он.
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13:10 11.10.2021 (обновлено: 13:26 11.10.2021)
Пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами, заявил Песков
Песков: пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами и более агрессивными штаммами
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Пандемия COVID-19 не уходит, а возвращается новыми волнами и более агрессивными штаммами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Пандемия не уходит. Она возвращается новыми волнами. Новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны. Это представляет большую опасность", - сказал он журналистам.
"Единственное, что сохраняет жизни - это прививка", - подчеркнул Песков.
"Многие регионы в зависимости от резервного количества койкомест - это количество во многих регионах сокращается стремительно, потому что заболевает больше людей, чем выздоравливает, арифметика здесь абсолютно примитивная. Когда начинают заболевать больше, чем выздоравливают, количество свободных койкомест сокращается изо дня в день", - сказал он журналистам.
Песков добавил, что те регионы, где это количество резервных койкомест подходит к критической черте, начинают принимать более действенные меры.
"Те регионы, где существует запас, такой НЗ, они в ином режиме принимают меры, пытаясь находить - все-таки есть опыт наработанный, не первый год идет эта пандемия - и поэтому, конечно, главная задача - это идти посередине между задачей разрыва эпидемиологических цепочек и предотвращения дальнейшего увеличения количества инфицированных и все-таки обеспечением условий для того, чтобы экономика продолжала работать, и люди могли дальше зарабатывать деньги", - сказал он.