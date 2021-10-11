https://ria.ru/20211011/pandemiya-1754002831.html

Пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами, заявил Песков

Пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами, заявил Песков - РИА Новости, 11.10.2021

Пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами, заявил Песков

Пандемия COVID-19 не уходит, а возвращается новыми волнами и более агрессивными штаммами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:10

2021-10-11T13:10

2021-10-11T13:26

россия

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579277260_0:323:3068:2048_1920x0_80_0_0_5060efd4a4a87c397b97a7420ee15620.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пандемия COVID-19 не уходит, а возвращается новыми волнами и более агрессивными штаммами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Пандемия не уходит. Она возвращается новыми волнами. Новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны. Это представляет большую опасность", - сказал он журналистам."Единственное, что сохраняет жизни - это прививка", - подчеркнул Песков."Многие регионы в зависимости от резервного количества койкомест - это количество во многих регионах сокращается стремительно, потому что заболевает больше людей, чем выздоравливает, арифметика здесь абсолютно примитивная. Когда начинают заболевать больше, чем выздоравливают, количество свободных койкомест сокращается изо дня в день", - сказал он журналистам.Песков добавил, что те регионы, где это количество резервных койкомест подходит к критической черте, начинают принимать более действенные меры."Те регионы, где существует запас, такой НЗ, они в ином режиме принимают меры, пытаясь находить - все-таки есть опыт наработанный, не первый год идет эта пандемия - и поэтому, конечно, главная задача - это идти посередине между задачей разрыва эпидемиологических цепочек и предотвращения дальнейшего увеличения количества инфицированных и все-таки обеспечением условий для того, чтобы экономика продолжала работать, и люди могли дальше зарабатывать деньги", - сказал он.

https://ria.ru/20211011/vaktsina-1754000376.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии