https://ria.ru/20211011/pandemiya-1753977071.html
Попова призвала извлечь уроки из пандемии COVID-19
Попова призвала извлечь уроки из пандемии COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
Попова призвала извлечь уроки из пандемии COVID-19
Текущая пандемия коронавируса заставляет извлекать уроки и готовиться к вполне реальным осложнениям в будущем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:41
2021-10-11T11:41
2021-10-11T11:41
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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коронавирус в россии
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КАЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Текущая пандемия коронавируса заставляет извлекать уроки и готовиться к вполне реальным осложнениям в будущем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что возбудители с пандемическим потенциалом по-прежнему возникают. Так, например, в этом году зафиксировано два случая перехода вируса гриппа птиц в человеческую популяцию, уточнила Попова.
https://ria.ru/20210702/pandemiya-1739549627.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова призвала извлечь уроки из пандемии COVID-19
Попова: пандемия COVID-19 заставляет извлекать уроки и готовиться к осложнениям в будущем