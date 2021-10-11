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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/pandemiya-1753977071.html
Попова призвала извлечь уроки из пандемии COVID-19
Попова призвала извлечь уроки из пандемии COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
Попова призвала извлечь уроки из пандемии COVID-19
Текущая пандемия коронавируса заставляет извлекать уроки и готовиться к вполне реальным осложнениям в будущем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:41
2021-10-11T11:41
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КАЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Текущая пандемия коронавируса заставляет извлекать уроки и готовиться к вполне реальным осложнениям в будущем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что возбудители с пандемическим потенциалом по-прежнему возникают. Так, например, в этом году зафиксировано два случая перехода вируса гриппа птиц в человеческую популяцию, уточнила Попова.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:41 11.10.2021
 
Попова призвала извлечь уроки из пандемии COVID-19

Попова: пандемия COVID-19 заставляет извлекать уроки и готовиться к осложнениям в будущем

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Текущая пандемия коронавируса заставляет извлекать уроки и готовиться к вполне реальным осложнениям в будущем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Текущая пандемия заставляет нас извлекать все уроки из прошедшего периода и готовиться к серьезным осложнениям возможным, но, к сожалению, вполне реальным в будущем", - сказала Попова журналистам.
Она отметила, что возбудители с пандемическим потенциалом по-прежнему возникают. Так, например, в этом году зафиксировано два случая перехода вируса гриппа птиц в человеческую популяцию, уточнила Попова.
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