https://ria.ru/20211011/pandemiya-1753977071.html

Попова призвала извлечь уроки из пандемии COVID-19

Попова призвала извлечь уроки из пандемии COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021

Попова призвала извлечь уроки из пандемии COVID-19

Текущая пандемия коронавируса заставляет извлекать уроки и готовиться к вполне реальным осложнениям в будущем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:41

2021-10-11T11:41

2021-10-11T11:41

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КАЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Текущая пандемия коронавируса заставляет извлекать уроки и готовиться к вполне реальным осложнениям в будущем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что возбудители с пандемическим потенциалом по-прежнему возникают. Так, например, в этом году зафиксировано два случая перехода вируса гриппа птиц в человеческую популяцию, уточнила Попова.

https://ria.ru/20210702/pandemiya-1739549627.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии