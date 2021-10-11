В ЛНР обвинили Киев в отсутствии прогресса по Минским соглашениям
МИД ЛНР возложил ответственность на Киев за отсутствие прогресса по Минским соглашениям
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗабор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка
ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Отказ Киева от выполнения обязательств по минским договоренностям блокирует работу контактной группы по Донбассу, заявили журналистам в МИД самопровозглашенной Луганской народной республики.
"Главной проблемой, полностью блокирующей какое-либо продвижение работы минской контактной группы, остаётся отказ Украины от выполнения собственных обязательств в соответствии с минскими соглашениями", - заявил представитель МИД ЛНР.
Он уточнил, что 12 и 13 октября пройдут очередные заседания подгрупп и контактной группы. Представители ЛНР планируют обсудить план по урегулированию конфликта в Донбассе, согласовать и запустить уточнённый механизм по перемирию, условия для новых обменов пленными, условия открытия новых пунктов пропуска в Донбассе и прочее.
"В связи с ограничениями, вызванными коронавирусом, все встречи будут проходить в режиме видеоконференции", - добавил представитель МИД.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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