Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/otvetsvennost-1754047982.html
В ЛНР обвинили Киев в отсутствии прогресса по Минским соглашениям
В ЛНР обвинили Киев в отсутствии прогресса по Минским соглашениям - РИА Новости, 11.10.2021
В ЛНР обвинили Киев в отсутствии прогресса по Минским соглашениям
Отказ Киева от выполнения обязательств по минским договоренностям блокирует работу контактной группы по Донбассу, заявили журналистам в МИД самопровозглашенной... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:05
2021-10-11T16:05
в мире
киев
оон
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732445292_0:0:3298:1855_1920x0_80_0_0_8c82d3e38209db965b27642267ea35ff.jpg
ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Отказ Киева от выполнения обязательств по минским договоренностям блокирует работу контактной группы по Донбассу, заявили журналистам в МИД самопровозглашенной Луганской народной республики."Главной проблемой, полностью блокирующей какое-либо продвижение работы минской контактной группы, остаётся отказ Украины от выполнения собственных обязательств в соответствии с минскими соглашениями", - заявил представитель МИД ЛНР.Он уточнил, что 12 и 13 октября пройдут очередные заседания подгрупп и контактной группы. Представители ЛНР планируют обсудить план по урегулированию конфликта в Донбассе, согласовать и запустить уточнённый механизм по перемирию, условия для новых обменов пленными, условия открытия новых пунктов пропуска в Донбассе и прочее."В связи с ограничениями, вызванными коронавирусом, все встречи будут проходить в режиме видеоконференции", - добавил представитель МИД.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211006/soglashenie-1753268335.html
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732445292_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_9209b5ba9016c6ce7ecf73290076d7e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
16:05 11.10.2021
 
В ЛНР обвинили Киев в отсутствии прогресса по Минским соглашениям

МИД ЛНР возложил ответственность на Киев за отсутствие прогресса по Минским соглашениям

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗабор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка
Забор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Отказ Киева от выполнения обязательств по минским договоренностям блокирует работу контактной группы по Донбассу, заявили журналистам в МИД самопровозглашенной Луганской народной республики.
"Главной проблемой, полностью блокирующей какое-либо продвижение работы минской контактной группы, остаётся отказ Украины от выполнения собственных обязательств в соответствии с минскими соглашениями", - заявил представитель МИД ЛНР.
Он уточнил, что 12 и 13 октября пройдут очередные заседания подгрупп и контактной группы. Представители ЛНР планируют обсудить план по урегулированию конфликта в Донбассе, согласовать и запустить уточнённый механизм по перемирию, условия для новых обменов пленными, условия открытия новых пунктов пропуска в Донбассе и прочее.
"В связи с ограничениями, вызванными коронавирусом, все встречи будут проходить в режиме видеоконференции", - добавил представитель МИД.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Жители Донецка с плакатом - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 02:53
Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
 
В миреКиевООНДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России могут ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния