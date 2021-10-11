https://ria.ru/20211011/oruzhie-1754103352.html

В МИД назвали цель разработки нового оружия в России

В МИД назвали цель разработки нового оружия в России - РИА Новости, 12.10.2021

В МИД назвали цель разработки нового оружия в России

Разработка новых систем вооружения России носит вынужденный характер и нацелена на поддержание стратегического баланса, который может быть подорван... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-11T21:14

2021-10-11T21:14

2021-10-12T00:28

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ООН, 11 окт - РИА Новости. Разработка новых систем вооружения России носит вынужденный характер и нацелена на поддержание стратегического баланса, который может быть подорван дестабилизирующими шагами США, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов.По его словам, появление у России новых систем оружия происходит поступательно и сопровождается оптимизацией имеющегося арсенала средств, в том числе за счет выбывания устаревающих типов."При этом разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США ничем не ограниченной глобальной системы ПРО в сочетании с высокоточными неядерными средствами глобального удара, способными решать стратегические задачи, а также другими действиями, угрожающими стратегической стабильности", - сказал дипломат.Он отметил, что "все эти факторы предстоит самым тщательным образом обсудить в рамках российско-американского стратегического диалога с тем, чтобы найти долгосрочное и взаимоприемлемое решение в рамках формирования нового и адекватного современным реалиям уравнения безопасности".В 2018 году президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о создании гиперзвукового оружия — комплексах "Авангард" и "Кинжал".Он отметил, что что эти ракеты способны преодолеть любые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Они перемещают как обычные, так и ядерные заряды на расстояние до двух тысяч километров. Боевой блок "Авангард" может развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.Позднее также стало известно о разработке в России гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", скорость которой составит М=9 (число Маха), а дальность полета — более тысячи километров. "Цирконом" планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и уже строящиеся.

https://ria.ru/20211009/oruzhie-1753804150.html

https://ria.ru/20210929/oruzhie-1752380825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, оон, генеральная ассамблея оон, россия