https://ria.ru/20211011/orgiya-1753982182.html

Прокуратура начала проверку из-за "оргии" у школы в Пермском крае

Прокуратура начала проверку из-за "оргии" у школы в Пермском крае - РИА Новости, 11.10.2021

Прокуратура начала проверку из-за "оргии" у школы в Пермском крае

Прокуратура проводит проверку после появления информации об "оргии" мальчиков на улице рядом со школой в Пермском крае, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:02

2021-10-11T12:02

2021-10-11T12:02

происшествия

пермский край

лысьва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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ПЕРМЬ, 11 окт - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после появления информации об "оргии" мальчиков на улице рядом со школой в Пермском крае, сообщили РИА Новости в краевом ведомстве.Ранее в соцсети всплыли подробности закрытой беседы в лысьвенском паблике, где было опубликовано видео с учениками ориентировочно 8-12 лет, которые "насилуют" друг друга по обоюдному согласию. Действие происходило якобы перед лицеем в пермской Лысьве. Уточнялось, что позднее видео и беседу в паблике удалили.После инцидента уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков в своем Instagram-аккаунте обратился к руководству прокуратуры и Роскомнадзора с просьбой дать "принципиальную оценку органам полиции, пермскому УФСБ, их должностным лицам по той информации, которая распространяется в социальных сетях Прикамья"."Была организована проверка причин и условий возникновения такой ситуации, действий субъектов профилактики. Делать выводы пока рано", — рассказали в прокуратуре.В министерстве образования РИА Новости пояснили, что после появления информации об инциденте следственными и надзорными органами, в том числе комиссией по делам несовершеннолетних, была начата проверка.

https://ria.ru/20211007/perm-1753598681.html

пермский край

лысьва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, лысьва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)