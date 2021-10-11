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Прокуратура начала проверку из-за "оргии" у школы в Пермском крае
Прокуратура начала проверку из-за "оргии" у школы в Пермском крае - РИА Новости, 11.10.2021
Прокуратура начала проверку из-за "оргии" у школы в Пермском крае
Прокуратура проводит проверку после появления информации об "оргии" мальчиков на улице рядом со школой в Пермском крае, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:02
2021-10-11T12:02
происшествия
пермский край
лысьва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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ПЕРМЬ, 11 окт - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после появления информации об "оргии" мальчиков на улице рядом со школой в Пермском крае, сообщили РИА Новости в краевом ведомстве.Ранее в соцсети всплыли подробности закрытой беседы в лысьвенском паблике, где было опубликовано видео с учениками ориентировочно 8-12 лет, которые "насилуют" друг друга по обоюдному согласию. Действие происходило якобы перед лицеем в пермской Лысьве. Уточнялось, что позднее видео и беседу в паблике удалили.После инцидента уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков в своем Instagram-аккаунте обратился к руководству прокуратуры и Роскомнадзора с просьбой дать "принципиальную оценку органам полиции, пермскому УФСБ, их должностным лицам по той информации, которая распространяется в социальных сетях Прикамья"."Была организована проверка причин и условий возникновения такой ситуации, действий субъектов профилактики. Делать выводы пока рано", — рассказали в прокуратуре.В министерстве образования РИА Новости пояснили, что после появления информации об инциденте следственными и надзорными органами, в том числе комиссией по делам несовершеннолетних, была начата проверка.
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пермский край
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происшествия, пермский край, лысьва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
12:02 11.10.2021
 
Прокуратура начала проверку из-за "оргии" у школы в Пермском крае

Прокуратура начала проверку после информации об "оргии" у школы в Пермском крае

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 11 окт - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после появления информации об "оргии" мальчиков на улице рядом со школой в Пермском крае, сообщили РИА Новости в краевом ведомстве.
Ранее в соцсети всплыли подробности закрытой беседы в лысьвенском паблике, где было опубликовано видео с учениками ориентировочно 8-12 лет, которые "насилуют" друг друга по обоюдному согласию. Действие происходило якобы перед лицеем в пермской Лысьве. Уточнялось, что позднее видео и беседу в паблике удалили.
После инцидента уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков в своем Instagram-аккаунте обратился к руководству прокуратуры и Роскомнадзора с просьбой дать "принципиальную оценку органам полиции, пермскому УФСБ, их должностным лицам по той информации, которая распространяется в социальных сетях Прикамья".
"Была организована проверка причин и условий возникновения такой ситуации, действий субъектов профилактики. Делать выводы пока рано", — рассказали в прокуратуре.
В министерстве образования РИА Новости пояснили, что после появления информации об инциденте следственными и надзорными органами, в том числе комиссией по делам несовершеннолетних, была начата проверка.
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ПроисшествияПермский крайЛысьваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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