https://ria.ru/20211011/opukhol-1753967121.html
В Новосибирске женщине удалили опухоли общим весом 30 килограммов
В Новосибирске женщине удалили опухоли общим весом 30 килограммов - РИА Новости, 11.10.2021
В Новосибирске женщине удалили опухоли общим весом 30 килограммов
Хирурги Новосибирского онкодиспансера успешно прооперировали 48-летнюю женщину, в брюшной полости которой обнаружили три огромные опухоли общим весом 30... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:01
2021-10-11T11:01
2021-10-11T11:01
происшествия
новосибирск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598869909_0:126:3151:1898_1920x0_80_0_0_ffbc27074a404bf7f05eaef6f31b7ef2.jpg
НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Хирурги Новосибирского онкодиспансера успешно прооперировали 48-летнюю женщину, в брюшной полости которой обнаружили три огромные опухоли общим весом 30 килограммов, сообщает в понедельник облминздрав.Заведующий онкогинекологическим отделением диспансера Вираб Сисакян пояснил, что женщина много лет не обращалась к врачам, не проходила УЗИ и осмотр гинеколога. Причиной обращения в поликлинику, откуда ее направили в онкодиспансер, стал выросший до огромных размеров живот, который мешал физической активности, причинял боль и дискомфорт."На первичном приеме мы сразу же госпитализировали женщину в наше отделение и всесторонне обследовали. Различные методы исследования выявили в брюшной полости три гигантских новообразования, достигающих 30 сантиметров. Опухоли исходили из яичника и матки. Они занимали всю брюшную полость и забрюшинное пространство. От такого соседства, конечно же, страдали внутренние органы – почки, кишечник, желудок. Кроме того, от такого многолетнего сдавливания пострадали вены и сосуды всех органов. На большом консилиуме онкологов было принято решение удалить матку, придатки вместе с новообразованиями", - приводятся в сообщении слова Сисакяна.Врач отметил, что из-за варикозного расширения вен внутренних органов врачи опасались большой кровопотери, кроме того, такое соседство опухолей рядом с почками, желудком и другими внутренними органами было очень опасным."Операция прошла успешно. Мы удалили матку, придатки, яичники вместе с новообразованиями. Общий вес трех опухолей составил более 30 килограммов. Кровопотеря была минимальной – послеоперационный период прошел благополучно, и женщина уже выписалась домой. Гистологические исследование показало, что одна из опухолей была злокачественной", - рассказал специалист.Завотделением отметил, что эти опухоли росли много лет и переродились, скорее всего, из миомы. По его словам, травмирующей операции и других последствий можно было бы избежать, если бы пациентка хотя бы раз в год посещала гинеколога и делала УЗИ.
https://ria.ru/20210920/operatsiya-1750962596.html
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598869909_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_d986d4725c8027ba4401d4fd0b57143b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск
В Новосибирске женщине удалили опухоли общим весом 30 килограммов
В Новосибирске 48-летней женщине удалили опухоли общим весом 30 килограммов
НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости.
Хирурги Новосибирского
онкодиспансера успешно прооперировали 48-летнюю женщину, в брюшной полости которой обнаружили три огромные опухоли общим весом 30 килограммов, сообщает в понедельник облминздрав.
Заведующий онкогинекологическим отделением диспансера Вираб Сисакян пояснил, что женщина много лет не обращалась к врачам, не проходила УЗИ и осмотр гинеколога. Причиной обращения в поликлинику, откуда ее направили в онкодиспансер, стал выросший до огромных размеров живот, который мешал физической активности, причинял боль и дискомфорт.
"На первичном приеме мы сразу же госпитализировали женщину в наше отделение и всесторонне обследовали. Различные методы исследования выявили в брюшной полости три гигантских новообразования, достигающих 30 сантиметров. Опухоли исходили из яичника и матки. Они занимали всю брюшную полость и забрюшинное пространство. От такого соседства, конечно же, страдали внутренние органы – почки, кишечник, желудок. Кроме того, от такого многолетнего сдавливания пострадали вены и сосуды всех органов. На большом консилиуме онкологов было принято решение удалить матку, придатки вместе с новообразованиями", - приводятся в сообщении слова Сисакяна.
Врач отметил, что из-за варикозного расширения вен внутренних органов врачи опасались большой кровопотери, кроме того, такое соседство опухолей рядом с почками, желудком и другими внутренними органами было очень опасным.
"Операция прошла успешно. Мы удалили матку, придатки, яичники вместе с новообразованиями. Общий вес трех опухолей составил более 30 килограммов. Кровопотеря была минимальной – послеоперационный период прошел благополучно, и женщина уже выписалась домой. Гистологические исследование показало, что одна из опухолей была злокачественной", - рассказал специалист.
Завотделением отметил, что эти опухоли росли много лет и переродились, скорее всего, из миомы. По его словам, травмирующей операции и других последствий можно было бы избежать, если бы пациентка хотя бы раз в год посещала гинеколога и делала УЗИ.