https://ria.ru/20211011/opukhol-1753967121.html

В Новосибирске женщине удалили опухоли общим весом 30 килограммов

В Новосибирске женщине удалили опухоли общим весом 30 килограммов - РИА Новости, 11.10.2021

В Новосибирске женщине удалили опухоли общим весом 30 килограммов

Хирурги Новосибирского онкодиспансера успешно прооперировали 48-летнюю женщину, в брюшной полости которой обнаружили три огромные опухоли общим весом 30... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:01

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происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Хирурги Новосибирского онкодиспансера успешно прооперировали 48-летнюю женщину, в брюшной полости которой обнаружили три огромные опухоли общим весом 30 килограммов, сообщает в понедельник облминздрав.Заведующий онкогинекологическим отделением диспансера Вираб Сисакян пояснил, что женщина много лет не обращалась к врачам, не проходила УЗИ и осмотр гинеколога. Причиной обращения в поликлинику, откуда ее направили в онкодиспансер, стал выросший до огромных размеров живот, который мешал физической активности, причинял боль и дискомфорт."На первичном приеме мы сразу же госпитализировали женщину в наше отделение и всесторонне обследовали. Различные методы исследования выявили в брюшной полости три гигантских новообразования, достигающих 30 сантиметров. Опухоли исходили из яичника и матки. Они занимали всю брюшную полость и забрюшинное пространство. От такого соседства, конечно же, страдали внутренние органы – почки, кишечник, желудок. Кроме того, от такого многолетнего сдавливания пострадали вены и сосуды всех органов. На большом консилиуме онкологов было принято решение удалить матку, придатки вместе с новообразованиями", - приводятся в сообщении слова Сисакяна.Врач отметил, что из-за варикозного расширения вен внутренних органов врачи опасались большой кровопотери, кроме того, такое соседство опухолей рядом с почками, желудком и другими внутренними органами было очень опасным."Операция прошла успешно. Мы удалили матку, придатки, яичники вместе с новообразованиями. Общий вес трех опухолей составил более 30 килограммов. Кровопотеря была минимальной – послеоперационный период прошел благополучно, и женщина уже выписалась домой. Гистологические исследование показало, что одна из опухолей была злокачественной", - рассказал специалист.Завотделением отметил, что эти опухоли росли много лет и переродились, скорее всего, из миомы. По его словам, травмирующей операции и других последствий можно было бы избежать, если бы пациентка хотя бы раз в год посещала гинеколога и делала УЗИ.

https://ria.ru/20210920/operatsiya-1750962596.html

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирск