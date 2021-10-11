https://ria.ru/20211011/onlayn-konferentsiya-1753984678.html

Развитие "умных городов" обсудят на Forum.Digital Smart City

Развитие "умных городов" обсудят на Forum.Digital Smart City - РИА Новости, 11.10.2021

Развитие "умных городов" обсудят на Forum.Digital Smart City

Двадцать седьмого октября 2021 года состоится III ежегодная всероссийская онлайн-конференция Forum.Digital Smart City 2021 (18+), посвященная цифровизации... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:18

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МОСКВА, 11 окт - Пресс-служба Фонда развития цифровой экономики. Двадцать седьмого октября 2021 года состоится III ежегодная всероссийская онлайн-конференция Forum.Digital Smart City 2021 (18+), посвященная цифровизации городской среды и ЖКХ. Организатором мероприятия выступит Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ).В рамках конференции участники поделятся опытом внедрения передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре, обсудят вопросы развития и цифровой трансформации городов, разработку сервисов, внедрение искусственного интеллекта, работу с большими данными, интернет вещей, а также смогут расширить круг деловых контактов и найти инвесторов для своих стартап-проектов."Конкурентоспособность современного государства определяется его способностью трансформироваться в условиях перехода к постиндустриальной экономике, − уверен председатель Фонда развития цифровой экономики, сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики Герман Клименко. - От того, как и с какой скоростью в России будут протекать процессы цифровизации, зависит её положение на международной арене".Герман Клименко также отметил, что в процессе цифровой трансформации важно не только привлекать ресурсы, но и эффективно их использовать, создавать новые рабочие места, а также комфортные условия для жизни и самореализации граждан.Форум по цифровизации городской среды и ЖКХ серии Forum.Digital представляет собой онлайн-площадку, объединяющую представителей органов законодательной и исполнительной власти регионов и городов РФ, государственных институтов, федеральных операторов связи, ИТ-компаний, поставщиков ИКТ-решений, системных интеграторов и разработчиков цифровых сервисов.В финале мероприятия состоится питч-сессия, на которой участники форума представят свои инновационный разработки для реализации в условиях концепции "умного города".Фонд развития цифровой экономики – институт развития, созданный для обеспечения цифровой трансформации государства и бизнеса, масштабирования российских ИТ-проектов.Подробности и регистрация на форум по ссылке:По вопросам аккредитации и информационного партнерства:Людмила Совапресс-секретарьФонд развития цифровой экономики+7 (914) 155 01 63ai_pr@forum.digitalПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы