https://ria.ru/20211011/onkopomosch-1754019456.html

Сеть центров онкопомощи в Подмосковье увеличилась с четырех до 18

Сеть центров онкопомощи в Подмосковье увеличилась с четырех до 18 - РИА Новости, 11.10.2021

Сеть центров онкопомощи в Подмосковье увеличилась с четырех до 18

Сеть центров амбулаторно-поликлинической помощи, в которой оказываются услуги по выявлению онкологических заболеваний, увеличилась с 4 до 18 в Подмосковье, об... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:15

2021-10-11T14:15

2021-10-11T14:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

светлана стригункова

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сеть центров амбулаторно-поликлинической помощи, в которой оказываются услуги по выявлению онкологических заболеваний, увеличилась с 4 до 18 в Подмосковье, об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.По ее словам, в структуру таких центров входит: кабинеты онкологов, диагностические отделения для всех видов исследований, в том числе и лучевых, клинико-диагностические лаборатории, онкоконсилиум, дневной стационар.Также министр отметила, что доступность онколога на текущий момент сократилась с пяти дней до одного, доступность онкоконсилиума сократилась с четырех дней до одного, доля пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении увеличилась на 54%, среднее время ожидания исследований сократилось с 8 до 5 дней.

https://ria.ru/20211004/podmoskove-1752946050.html

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2021

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московская область (подмосковье), коронавирус в россии, светлана стригункова