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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211011/onkopomosch-1754019456.html
Сеть центров онкопомощи в Подмосковье увеличилась с четырех до 18
Сеть центров онкопомощи в Подмосковье увеличилась с четырех до 18 - РИА Новости, 11.10.2021
Сеть центров онкопомощи в Подмосковье увеличилась с четырех до 18
Сеть центров амбулаторно-поликлинической помощи, в которой оказываются услуги по выявлению онкологических заболеваний, увеличилась с 4 до 18 в Подмосковье, об... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:15
2021-10-11T14:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
светлана стригункова
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сеть центров амбулаторно-поликлинической помощи, в которой оказываются услуги по выявлению онкологических заболеваний, увеличилась с 4 до 18 в Подмосковье, об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.По ее словам, в структуру таких центров входит: кабинеты онкологов, диагностические отделения для всех видов исследований, в том числе и лучевых, клинико-диагностические лаборатории, онкоконсилиум, дневной стационар.Также министр отметила, что доступность онколога на текущий момент сократилась с пяти дней до одного, доступность онкоконсилиума сократилась с четырех дней до одного, доля пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении увеличилась на 54%, среднее время ожидания исследований сократилось с 8 до 5 дней.
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московская область (подмосковье), коронавирус в россии, светлана стригункова
14:15 11.10.2021 (обновлено: 14:16 11.10.2021)
 

Сеть центров онкопомощи в Подмосковье увеличилась с четырех до 18

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии
Пациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сеть центров амбулаторно-поликлинической помощи, в которой оказываются услуги по выявлению онкологических заболеваний, увеличилась с 4 до 18 в Подмосковье, об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"Всего в Московской области пациентов с онкологическими заболеваниями порядка 220 тысяч. При этом ежегодно мы выявляем 20 - 25 тысяч новых случаев заболеваний. Количество заболеваний, выявленных на ранней стадии – это первая и вторая, около 59 %… Для эффективной диагностики в Московской области создана сеть центров амбулаторно-поликлинической помощи. В большинстве своем она была создана в текущем году… В этом году сеть центров была увеличена с 4 до 18",- сказала Стригункова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и министрами Подмосковья.
По ее словам, в структуру таких центров входит: кабинеты онкологов, диагностические отделения для всех видов исследований, в том числе и лучевых, клинико-диагностические лаборатории, онкоконсилиум, дневной стационар.
Также министр отметила, что доступность онколога на текущий момент сократилась с пяти дней до одного, доступность онкоконсилиума сократилась с четырех дней до одного, доля пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении увеличилась на 54%, среднее время ожидания исследований сократилось с 8 до 5 дней.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в РоссииСветлана Стригункова
 
 
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