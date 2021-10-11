14:15 11.10.2021 (обновлено: 14:16 11.10.2021)
Сеть центров онкопомощи в Подмосковье увеличилась с четырех до 18
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сеть центров амбулаторно-поликлинической помощи, в которой оказываются услуги по выявлению онкологических заболеваний, увеличилась с 4 до 18 в Подмосковье, об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"Всего в Московской области пациентов с онкологическими заболеваниями порядка 220 тысяч. При этом ежегодно мы выявляем 20 - 25 тысяч новых случаев заболеваний. Количество заболеваний, выявленных на ранней стадии – это первая и вторая, около 59 %… Для эффективной диагностики в Московской области создана сеть центров амбулаторно-поликлинической помощи. В большинстве своем она была создана в текущем году… В этом году сеть центров была увеличена с 4 до 18",- сказала Стригункова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и министрами Подмосковья.
По ее словам, в структуру таких центров входит: кабинеты онкологов, диагностические отделения для всех видов исследований, в том числе и лучевых, клинико-диагностические лаборатории, онкоконсилиум, дневной стационар.
Также министр отметила, что доступность онколога на текущий момент сократилась с пяти дней до одного, доступность онкоконсилиума сократилась с четырех дней до одного, доля пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении увеличилась на 54%, среднее время ожидания исследований сократилось с 8 до 5 дней.