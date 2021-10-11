https://ria.ru/20211011/ombudsmen-1754010504.html
В Москве начали проверку после гибели женщины с детьми
В Москве начали проверку после гибели женщины с детьми - РИА Новости, 11.10.2021
В Москве начали проверку после гибели женщины с детьми
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что разбирается в ситуации женщины, выпавшей из окна многоэтажки с двумя детьми. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:43
2021-10-11T13:43
2021-10-11T14:02
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что разбирается в ситуации женщины, выпавшей из окна многоэтажки с двумя детьми.Ранее прокуратура столицы сообщила о том, что под окнами жилого дома на улице Левобережная обнаружены тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 годов рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Проводится проверка. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, женщина с детьми выпала из окна на 17 этаже."Мы работаем с правоохранительными органами, выясняем все обстоятельства случившегося, чтобы разобраться в ситуации", - сказала Ярославская.
https://ria.ru/20211011/delo-1753980208.html
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происшествия, москва, ольга ярославская
13:43 11.10.2021 (обновлено: 14:02 11.10.2021)
В Москве начали проверку после гибели женщины с детьми
Омбудсмен Ярославская выясняет обстоятельства гибели женщины с двумя детьми в Москве