https://ria.ru/20211011/ombudsmen-1754010504.html

В Москве начали проверку после гибели женщины с детьми

В Москве начали проверку после гибели женщины с детьми - РИА Новости, 11.10.2021

В Москве начали проверку после гибели женщины с детьми

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что разбирается в ситуации женщины, выпавшей из окна многоэтажки с двумя детьми. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:43

2021-10-11T13:43

2021-10-11T14:02

происшествия

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что разбирается в ситуации женщины, выпавшей из окна многоэтажки с двумя детьми.Ранее прокуратура столицы сообщила о том, что под окнами жилого дома на улице Левобережная обнаружены тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 годов рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Проводится проверка. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, женщина с детьми выпала из окна на 17 этаже."Мы работаем с правоохранительными органами, выясняем все обстоятельства случившегося, чтобы разобраться в ситуации", - сказала Ярославская.

https://ria.ru/20211011/delo-1753980208.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, ольга ярославская