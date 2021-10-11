Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/ombudsmen-1754010504.html
В Москве начали проверку после гибели женщины с детьми
В Москве начали проверку после гибели женщины с детьми - РИА Новости, 11.10.2021
В Москве начали проверку после гибели женщины с детьми
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что разбирается в ситуации женщины, выпавшей из окна многоэтажки с двумя детьми. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:43
2021-10-11T14:02
происшествия
москва
ольга ярославская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754016298_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_ddf98ddf69274fcfd84a05832d6fc00a.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что разбирается в ситуации женщины, выпавшей из окна многоэтажки с двумя детьми.Ранее прокуратура столицы сообщила о том, что под окнами жилого дома на улице Левобережная обнаружены тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 годов рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Проводится проверка. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, женщина с детьми выпала из окна на 17 этаже."Мы работаем с правоохранительными органами, выясняем все обстоятельства случившегося, чтобы разобраться в ситуации", - сказала Ярославская.
https://ria.ru/20211011/delo-1753980208.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754016298_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_137bf78d346ccd43878292103730ab0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, ольга ярославская
13:43 11.10.2021 (обновлено: 14:02 11.10.2021)
 
В Москве начали проверку после гибели женщины с детьми

Омбудсмен Ярославская выясняет обстоятельства гибели женщины с двумя детьми в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖилой дом на улице Левобережной в Москве, где были обнаружены тела женщины и двух детей
Жилой дом на улице Левобережной в Москве, где были обнаружены тела женщины и двух детей - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что разбирается в ситуации женщины, выпавшей из окна многоэтажки с двумя детьми.
Ранее прокуратура столицы сообщила о том, что под окнами жилого дома на улице Левобережная обнаружены тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 годов рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Проводится проверка. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, женщина с детьми выпала из окна на 17 этаже.
"Мы работаем с правоохранительными органами, выясняем все обстоятельства случившегося, чтобы разобраться в ситуации", - сказала Ярославская.
Жилой дом на улице Левобережной в Москве, где были обнаружены тела женщины и двух детей - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 11:53
СК завел дело об убийстве малолетних после ЧП на севере Москвы
 
ПроисшествияМоскваОльга Ярославская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России могут ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния