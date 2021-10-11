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Суд отпустил мэра Одессы под залог
Суд отпустил мэра Одессы под залог - РИА Новости, 11.10.2021
Суд отпустил мэра Одессы под залог
Высший антикоррупционный суд Украины отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова под залог в размере 1,15 миллиона долларов по делу о причастности к земельным... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:44
2021-10-11T15:44
в мире
украина
одесса
геннадий труханов
ирина венедиктова
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова под залог в размере 1,15 миллиона долларов по делу о причастности к земельным махинациям, сообщила в понедельник пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что мэра Одессы и еще ряд чиновников подозревают в причастности к преступным действиям по завладению земельными участками в городе, что нанесло убытки городскому бюджету более чем на 533 миллиона гривен (более 20 миллионов долларов). Сам Труханов назвал подозрение абсурдным."По решению суда к мэру Одессы применена мера пресечения в виде залога в сумме 30,2 миллиона гривен (около 1,15 миллиона долларов)", - говорится в сообщении пресс-службы антикоррупционной прокуратуры в Facebook.По данным ведомства, также на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности приезжать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову, не отлучаться с места жительства, сообщать прокурору, детективу или в суд об изменении своего места проживания и работы, воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в уголовном деле, сдать на хранение паспорт для выезда за границу.
https://ria.ru/20211008/vladivostok-1753612085.html
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в мире, украина, одесса, геннадий труханов, ирина венедиктова
15:44 11.10.2021
 
Суд отпустил мэра Одессы под залог

Суд отпустил мэра Одессы Труханова под залог по делу о причастности к земельным махинациям

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкГеннадий Труханов
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Денис Петров
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова под залог в размере 1,15 миллиона долларов по делу о причастности к земельным махинациям, сообщила в понедельник пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что мэра Одессы и еще ряд чиновников подозревают в причастности к преступным действиям по завладению земельными участками в городе, что нанесло убытки городскому бюджету более чем на 533 миллиона гривен (более 20 миллионов долларов). Сам Труханов назвал подозрение абсурдным.
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"По решению суда к мэру Одессы применена мера пресечения в виде залога в сумме 30,2 миллиона гривен (около 1,15 миллиона долларов)", - говорится в сообщении пресс-службы антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
По данным ведомства, также на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности приезжать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову, не отлучаться с места жительства, сообщать прокурору, детективу или в суд об изменении своего места проживания и работы, воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в уголовном деле, сдать на хранение паспорт для выезда за границу.
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В миреУкраинаОдессаГеннадий ТрухановИрина Венедиктова
 
 
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