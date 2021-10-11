https://ria.ru/20211011/odessa-1754040956.html

Суд отпустил мэра Одессы под залог

Суд отпустил мэра Одессы под залог - РИА Новости, 11.10.2021

Суд отпустил мэра Одессы под залог

Высший антикоррупционный суд Украины отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова под залог в размере 1,15 миллиона долларов по делу о причастности к земельным... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:44

2021-10-11T15:44

2021-10-11T15:44

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украина

одесса

геннадий труханов

ирина венедиктова

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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова под залог в размере 1,15 миллиона долларов по делу о причастности к земельным махинациям, сообщила в понедельник пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что мэра Одессы и еще ряд чиновников подозревают в причастности к преступным действиям по завладению земельными участками в городе, что нанесло убытки городскому бюджету более чем на 533 миллиона гривен (более 20 миллионов долларов). Сам Труханов назвал подозрение абсурдным."По решению суда к мэру Одессы применена мера пресечения в виде залога в сумме 30,2 миллиона гривен (около 1,15 миллиона долларов)", - говорится в сообщении пресс-службы антикоррупционной прокуратуры в Facebook.По данным ведомства, также на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности приезжать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову, не отлучаться с места жительства, сообщать прокурору, детективу или в суд об изменении своего места проживания и работы, воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в уголовном деле, сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

https://ria.ru/20211008/vladivostok-1753612085.html

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в мире, украина, одесса, геннадий труханов, ирина венедиктова