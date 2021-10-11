https://ria.ru/20211011/obvinenie-1754062611.html
Водителю Mercedes, попавшего в ДТП с Собчак, предъявили обвинение
Водителю Mercedes, попавшего в ДТП с Собчак, предъявили обвинение - РИА Новости, 11.10.2021
Водителю Mercedes, попавшего в ДТП с Собчак, предъявили обвинение
Водителю автомобиля Mercedes, на котором ехала телеведущая Ксения Собчак, предъявили обвинение в понедельник после резонансного ДТП в Сочи, сообщили в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:04
2021-10-11T17:04
2021-10-11T19:28
происшествия
сочи
ксения собчак
volkswagen group
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Водителю автомобиля Mercedes, на котором ехала телеведущая Ксения Собчак, предъявили обвинение в понедельник после резонансного ДТП в Сочи, сообщили в пресс-центре МВД РФ."Сегодня водителю автомобиля "Мерседес" предъявлено обвинение", - сообщили в пресс-центре.Mercedes, в котором была телеведущая, 9 октября при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Собчак, как писали СМИ, спешно покинула место ДТП.На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, как ведущая самостоятельно заходит в VIP-терминал сочинского аэропорта примерно через 40 минут после происшествия, держась за голову. Видимых повреждений у нее нет.Водитель Mercedes признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.
https://ria.ru/20211011/sobchak-1754055752.html
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Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак
Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак
2021-10-11T17:04
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Водитель Олег Цой покидает здание суда, игнорируя журналистов
Водитель Mercedes Олег Цой, который вёз Ксению Собчак в аэропорт и стал участником смертельного ДТП, после суда отказался отвечать на вопросы журналистов.
2021-10-11T17:04
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происшествия, сочи, ксения собчак, volkswagen group, россия
17:04 11.10.2021 (обновлено: 19:28 11.10.2021)
Водителю Mercedes, попавшего в ДТП с Собчак, предъявили обвинение
Водителю Mercedes с Собчак, попавшего в ДТП в Сочи, предъявили обвинение в нарушении ПДД