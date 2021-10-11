https://ria.ru/20211011/obvinenie-1754062611.html

Водителю Mercedes, попавшего в ДТП с Собчак, предъявили обвинение

Водителю Mercedes, попавшего в ДТП с Собчак, предъявили обвинение - РИА Новости, 11.10.2021

Водителю Mercedes, попавшего в ДТП с Собчак, предъявили обвинение

Водителю автомобиля Mercedes, на котором ехала телеведущая Ксения Собчак, предъявили обвинение в понедельник после резонансного ДТП в Сочи, сообщили в... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T17:04

2021-10-11T17:04

2021-10-11T19:28

происшествия

сочи

ксения собчак

volkswagen group

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Водителю автомобиля Mercedes, на котором ехала телеведущая Ксения Собчак, предъявили обвинение в понедельник после резонансного ДТП в Сочи, сообщили в пресс-центре МВД РФ."Сегодня водителю автомобиля "Мерседес" предъявлено обвинение", - сообщили в пресс-центре.Mercedes, в котором была телеведущая, 9 октября при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Собчак, как писали СМИ, спешно покинула место ДТП.На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, как ведущая самостоятельно заходит в VIP-терминал сочинского аэропорта примерно через 40 минут после происшествия, держась за голову. Видимых повреждений у нее нет.Водитель Mercedes признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

https://ria.ru/20211011/sobchak-1754055752.html

сочи

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак 2021-10-11T17:04 true PT0M41S

Водитель Олег Цой покидает здание суда, игнорируя журналистов Водитель Mercedes Олег Цой, который вёз Ксению Собчак в аэропорт и стал участником смертельного ДТП, после суда отказался отвечать на вопросы журналистов. 2021-10-11T17:04 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, ксения собчак, volkswagen group, россия