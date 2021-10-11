https://ria.ru/20211011/obschestvo-1754022159.html

В Подмосковье стартовал первый тотальный онлайн-зачет на знание ПДД

В Подмосковье стартовал первый тотальный онлайн-зачет на знание ПДД - РИА Новости, 11.10.2021

В Подмосковье стартовал первый тотальный онлайн-зачет на знание ПДД

Первый тотальный онлайн-зачет на знание правил дорожного движения стартовал в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале пресс-службы министерства транспорта и... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:26

2021-10-11T14:26

2021-10-11T14:27

общество

московская область (подмосковье)

авто

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Первый тотальный онлайн-зачет на знание правил дорожного движения стартовал в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона."В Подмосковье стартовал первый тотальный онлайн-зачет на знание правил дорожного движения - "Я знаю ПДД". Он проходит в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" при поддержке Правительства МО, Госавтоинспекции, Союза безопасности дорожного движения и МВС Груп",- говорится в сообщении.Принять участие в зачете может любой житель Московского региона и проверить, насколько хорошо он помнит правила дорожного движения.Также сообщается, что, по данным соцопроса, каждый 2-й водитель последний раз открывал ПДД в автошколе, а за последние четыре года в правила 17 раз вносили изменения. Порядка 35% участников мелких ДТП ошибочно считают себя невиновными в авариях, ссылаясь при этом на несуществующие нормы.

https://ria.ru/20210927/narushiteli-1752015116.html

московская область (подмосковье)

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2021

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общество, московская область (подмосковье), авто