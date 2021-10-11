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Саакашвили пообещал "вышвырнуть из кабинета" премьера Грузии
Саакашвили пообещал "вышвырнуть из кабинета" премьера Грузии - РИА Новости, 11.10.2021
Саакашвили пообещал "вышвырнуть из кабинета" премьера Грузии
Заключенный бывший президент Михаил Саакашвили пообещал вместе с председателем его партии "Единое национальное движение" Никой Мелией "вышвырнуть из кабинетов"... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:05
2021-10-11T18:05
в мире
грузия
михаил саакашвили
единое национальное движение
ираклий гарибашвили
ника мелия
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 11 окт - РИА Новости. Заключенный бывший президент Михаил Саакашвили пообещал вместе с председателем его партии "Единое национальное движение" Никой Мелией "вышвырнуть из кабинетов" премьера Грузии Ираклия Гарибашвили и членов его правительства.Данное послание Саакашвили зачитала его соратница из партии Ека Херхеулидзе после встречи в тюремной камере. Таким образом Саакашвили отреагировал на заявление премьера Грузии Гарибашвили о том, что Мелия один из первых обрадовался заключению Саакашвили."Именно я и Мелия будем теми, кто вместе с грузинским народом в кратчайшие сроки вышвырнем вас из кабинетов", - привела Херхеулидзе слова Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211011/saakashvili-1754035595.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение, ираклий гарибашвили, ника мелия, задержание саакашвили в грузии
18:05 11.10.2021
 
Саакашвили пообещал "вышвырнуть из кабинета" премьера Грузии

Саакашвили пообещал "вышвырнуть из кабинета" премьера Грузии вместе с кабмином

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 11 окт - РИА Новости. Заключенный бывший президент Михаил Саакашвили пообещал вместе с председателем его партии "Единое национальное движение" Никой Мелией "вышвырнуть из кабинетов" премьера Грузии Ираклия Гарибашвили и членов его правительства.
Данное послание Саакашвили зачитала его соратница из партии Ека Херхеулидзе после встречи в тюремной камере. Таким образом Саакашвили отреагировал на заявление премьера Грузии Гарибашвили о том, что Мелия один из первых обрадовался заключению Саакашвили.
"Именно я и Мелия будем теми, кто вместе с грузинским народом в кратчайшие сроки вышвырнем вас из кабинетов", - привела Херхеулидзе слова Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движениеИраклий ГарибашвилиНика МелияЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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