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В Новосибирске задержали 14 сторонников запрещенного движения АУЕ*
В Новосибирске задержали 14 сторонников запрещенного движения АУЕ* - РИА Новости, 11.10.2021
В Новосибирске задержали 14 сторонников запрещенного движения АУЕ*
Правоохранительные органы в Новосибирске задержали 14 молодых людей – сторонников запрещенной в России экстремистской организации "Арестантское уголовное... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T08:06
2021-10-11T08:06
происшествия
новосибирская область
новосибирск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы в Новосибирске задержали 14 молодых людей – сторонников запрещенной в России экстремистской организации "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)*, у них нашли бейсбольные биты и ножи, сообщил в понедельник замначальника ГУМВД России по Новосибирской области Кирилл Травин.Он пояснил, что задержание происходило в рамках проведения на прошлой неделе совместно с УФСБ и Росгвардией мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений и террористических угроз."Пятого октября проведены мероприятия по задержанию 14 граждан в возрасте от 15 до 20 лет – приверженцев криминальной субкультуры АУЕ* и придерживающихся националистических взглядов, которые в августе совершили резонансное преступление на Михайловской набережной в Новосибирске, причинили телесные повреждения представителям иных субкультур, в частности, аниме", - сказал Травин на оперативном совещании в облправительстве.Он отметил, что у задержанных изъято большое количество бейсбольных бит, охотничьих ножей, наклейки с нацистской атрибутикой.Он сообщил, что также 4 октября силовики задержали группу молодых людей, которые занимались изготовлением огнестрельного оружия. В ходе обысков изъято 12 единиц огнестрельного нарезного оружия.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20210830/fsin-1747896444.html
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
08:06 11.10.2021
 
В Новосибирске задержали 14 сторонников запрещенного движения АУЕ*

Силовики задержали в Новосибирске 14 сторонников запрещенного движения АУЕ*

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы в Новосибирске задержали 14 молодых людей – сторонников запрещенной в России экстремистской организации "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)*, у них нашли бейсбольные биты и ножи, сообщил в понедельник замначальника ГУМВД России по Новосибирской области Кирилл Травин.
Он пояснил, что задержание происходило в рамках проведения на прошлой неделе совместно с УФСБ и Росгвардией мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений и террористических угроз.
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"Пятого октября проведены мероприятия по задержанию 14 граждан в возрасте от 15 до 20 лет – приверженцев криминальной субкультуры АУЕ* и придерживающихся националистических взглядов, которые в августе совершили резонансное преступление на Михайловской набережной в Новосибирске, причинили телесные повреждения представителям иных субкультур, в частности, аниме", - сказал Травин на оперативном совещании в облправительстве.
Он отметил, что у задержанных изъято большое количество бейсбольных бит, охотничьих ножей, наклейки с нацистской атрибутикой.
"В отношении трех причастных к нанесению телесных повреждений по мотивам ненависти или вражды в отношении иной социальной группы применены меры уголовного принуждения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Проводятся совместные мероприятия с коллегами из УФСБ и СК по документированию преступной деятельности этой националистической группировки", - сказал замначальника главка МВД.
Он сообщил, что также 4 октября силовики задержали группу молодых людей, которые занимались изготовлением огнестрельного оружия. В ходе обысков изъято 12 единиц огнестрельного нарезного оружия.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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