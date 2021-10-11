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Вологодская область
https://ria.ru/20211011/musor-1754096147.html
Вологодская область приступит к раздельному сбору мусора в 2022 году
Вологодская область приступит к раздельному сбору мусора в 2022 году - РИА Новости, 11.10.2021
Вологодская область приступит к раздельному сбору мусора в 2022 году
Власти Вологодской области закупят более 2 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на оперативном совещании... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T20:02
2021-10-11T20:02
вологодская область
олег кувшинников
вологодская область
череповец
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ВОЛОГДА, 11 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области закупят более 2 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области."Мы вошли в число 46 регионов России для реализации пилотного проекта министерства природных ресурсов Российской Федерации по организации раздельного сбора мусора. Бюджету Вологодской области выделено 32,5 миллионов рублей из федерального бюджета для приобретения более 2 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора", - сказал глава области.До конца года новые контейнеры установят в населенных пунктах, где расположены мусоросортировочные станции: города Вологда и Череповец, Вологодский, Грязовецкий, Междуреченский, Череповецкий и Шекснинский районы.Ранее сообщалось, что регион разрабатывает новую территориальную схему обращения с отходами, которая предусматривает организацию раздельного накопления ТКО практически на всей территории области до 2026 года.
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олег кувшинников, вологодская область, череповец
20:02 11.10.2021
 

Вологодская область приступит к раздельному сбору мусора в 2022 году

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРаздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 11 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области закупят более 2 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.
"Мы вошли в число 46 регионов России для реализации пилотного проекта министерства природных ресурсов Российской Федерации по организации раздельного сбора мусора. Бюджету Вологодской области выделено 32,5 миллионов рублей из федерального бюджета для приобретения более 2 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора", - сказал глава области.
До конца года новые контейнеры установят в населенных пунктах, где расположены мусоросортировочные станции: города Вологда и Череповец, Вологодский, Грязовецкий, Междуреченский, Череповецкий и Шекснинский районы.
Ранее сообщалось, что регион разрабатывает новую территориальную схему обращения с отходами, которая предусматривает организацию раздельного накопления ТКО практически на всей территории области до 2026 года.
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Вологодская областьОлег КувшинниковВологодская областьЧереповец
 
 
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