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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/mordoviya-1754059323.html
Мордовия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий
Мордовия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий - РИА Новости, 11.10.2021
Мордовия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий
Обязательная вакцинация от коронавируса для работников торговли, бытовых услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения и соцзащиты, вводится в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:52
2021-10-11T16:53
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
республика мордовия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для работников торговли, бытовых услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения и соцзащиты, вводится в Мордовии, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Соответствующее постановление принято 11 октября главным санитарным врачом Мордовии Татьяной Харитоновой."Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации: работающим в организациях торговли; салонов красоты, бань, саун, соляриев, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, отделений почтовой связи; МФЦ; общественного транспорта и такси; образования, здравоохранения, социальной защиты; ЖКХ и энергетики; культурных, выставочных мероприятий; детских игровых комнат, детских развлекательных центров; театров, кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных, спортивных мероприятий", - говорится в постановлении.Кроме того, обязательной вакцинации от коронавируса подлежат госслужащие и сотрудники правоохранительных органов."В срок до 15 ноября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15 декабря 2021 года – вторым компонентом вакцины не менее 80% от общей численности работников", - подчеркивается в постановлении.По данным оперштаба республики, с начала пандемии в Мордовии выявлено 29128 случаев коронавируса, 24816 человек выздоровели, 602 человека умерли от коронавируса как основной причины.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752669266.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, республика мордовия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:52 11.10.2021 (обновлено: 16:53 11.10.2021)
 
Мордовия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий

Мордовия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан

© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкВид на центральную часть Саранска
Вид на центральную часть Саранска - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Юлия Честнова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для работников торговли, бытовых услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения и соцзащиты, вводится в Мордовии, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Соответствующее постановление принято 11 октября главным санитарным врачом Мордовии Татьяной Харитоновой.
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"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации: работающим в организациях торговли; салонов красоты, бань, саун, соляриев, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, отделений почтовой связи; МФЦ; общественного транспорта и такси; образования, здравоохранения, социальной защиты; ЖКХ и энергетики; культурных, выставочных мероприятий; детских игровых комнат, детских развлекательных центров; театров, кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных, спортивных мероприятий", - говорится в постановлении.
Кроме того, обязательной вакцинации от коронавируса подлежат госслужащие и сотрудники правоохранительных органов.
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"В срок до 15 ноября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15 декабря 2021 года – вторым компонентом вакцины не менее 80% от общей численности работников", - подчеркивается в постановлении.
По данным оперштаба республики, с начала пандемии в Мордовии выявлено 29128 случаев коронавируса, 24816 человек выздоровели, 602 человека умерли от коронавируса как основной причины.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРеспублика МордовияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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