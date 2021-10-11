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Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин
Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.10.2021
Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин
Правительство РФ рассчитывает, что инфраструктурные бюджетные кредиты станут стимулом для развития российских регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:08
2021-10-11T13:08
экономика
курская область
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что инфраструктурные бюджетные кредиты станут стимулом для развития российских регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Инфраструктурные бюджетные кредиты показали свою востребованность. Интерес к ним со стороны субъектов РФ высокий. Заявки более чем в два раза превысили утвержденный лимит. Рассчитываем, что эти средства станут стимулом для дальнейшего развития регионов", - сказал Мишустин.Он также сообщил, что правительство одобрило заявку Курской области на получение инфраструктурного кредита. Средства будут направлены на строительство двух детских садов, водовод и дороги.
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экономика, курская область, михаил мишустин, россия
13:08 11.10.2021
 
Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин

Премьер Мишустин заявил, что инфраструктурные кредиты будут стимулом для развития регионов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что инфраструктурные бюджетные кредиты станут стимулом для развития российских регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Инфраструктурные бюджетные кредиты показали свою востребованность. Интерес к ним со стороны субъектов РФ высокий. Заявки более чем в два раза превысили утвержденный лимит. Рассчитываем, что эти средства станут стимулом для дальнейшего развития регионов", - сказал Мишустин.
Он также сообщил, что правительство одобрило заявку Курской области на получение инфраструктурного кредита. Средства будут направлены на строительство двух детских садов, водовод и дороги.
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ЭкономикаКурская областьМихаил МишустинРоссия
 
 
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