https://ria.ru/20211011/mishustin-1754002248.html

Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин

Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.10.2021

Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин

Правительство РФ рассчитывает, что инфраструктурные бюджетные кредиты станут стимулом для развития российских регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:08

2021-10-11T13:08

2021-10-11T13:08

экономика

курская область

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что инфраструктурные бюджетные кредиты станут стимулом для развития российских регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Инфраструктурные бюджетные кредиты показали свою востребованность. Интерес к ним со стороны субъектов РФ высокий. Заявки более чем в два раза превысили утвержденный лимит. Рассчитываем, что эти средства станут стимулом для дальнейшего развития регионов", - сказал Мишустин.Он также сообщил, что правительство одобрило заявку Курской области на получение инфраструктурного кредита. Средства будут направлены на строительство двух детских садов, водовод и дороги.

https://ria.ru/20211011/blagopoluchie-1753931375.html

курская область

россия

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экономика, курская область, михаил мишустин, россия