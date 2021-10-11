Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/migranty-1754006465.html
Польские силовики вытесняли мигрантов стрельбой в воздух, заявили в Минске
Польские силовики вытесняли мигрантов стрельбой в воздух, заявили в Минске - РИА Новости, 11.10.2021
Польские силовики вытесняли мигрантов стрельбой в воздух, заявили в Минске
Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польская сторона предприняла попытку вытеснить со своей территории мигрантов, избивая их дубинками и РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:26
2021-10-11T16:57
в мире
белоруссия
минск
латвия
евросоюз
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754059476_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6eda76f7ef12cbd16f362d67a324a44a.jpg
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польская сторона предприняла попытку вытеснить со своей территории мигрантов, избивая их дубинками и стреляя в воздух.Ранее официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что белорусские пограничники стреляли в сторону польских, вероятно, холостыми. В свою очередь официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что сотрудники погранслужбы республики не применяли оружия ни на одном из участков госграницы. Госпогранкомитет Белоруссии направил запрос Польше с требованием предоставить информацию о якобы о стрельбе на границе."Восьмого октября на одном из участков польско-белорусской границы белорусский пограничный наряд услышал звуки выстрелов и прибыл на место. На территории Польши вблизи линии границы находилась большая группа беженцев в оцеплении польских солдат. Иностранцы кричали и просили прекратить насилие. В ответ на законные просьбы беженцев предоставить им право на защиту польские военные стреляли в воздух, применяли в отношении них дубинки и требовали проследовать в Беларусь", - говорится в сообщении в Тelegram-канале белорусского ведомства.Отмечается, что "несмотря на запугивание оружием и использование физической силы, вся группа отказалась нарушать границу в Беларусь". "Только благодаря оперативному прибытию белорусских пограничников на линию границы польской стороне не удалось силой выдавить многочисленную группу", - подчеркивается в сообщении.В белорусском госпогранкомитете обратили внимание, что "представители пограничной стражи Польши пытаются скрыть очевидные факты использования оружия в целях вытеснения беженцев и целенаправленно делают ложные заявления, публикуя информацию о звуках выстрелов, якобы доносящихся с белорусской стороны". "В последнее время Польша все чаще искажает события, происходящие на границе, безосновательно обвиняя белорусскую сторону, пытаясь тем самым отвлечь внимание от незаконных действий польских силовиков в отношении беженцев", - подчеркивается в сообщении.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211010/lukashenko-1753877191.html
https://ria.ru/20211007/zabor-1753568762.html
белоруссия
минск
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Польские силовики вытесняют мигрантов стрельбой в воздух
Польские силовики вытесняли мигрантов стрельбой в воздух, заявили белорусские пограничники и показали это видео.
2021-10-11T13:26
true
PT1M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754059476_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2f1fc7a3fbfbec3d09fd78852d1e3087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, латвия, евросоюз, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии
13:26 11.10.2021 (обновлено: 16:57 11.10.2021)
 
Польские силовики вытесняли мигрантов стрельбой в воздух, заявили в Минске

В Минске заявили, что польские силовики вытесняли мигрантов, избивая их и стреляя в воздух

Читать ria.ru в
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польская сторона предприняла попытку вытеснить со своей территории мигрантов, избивая их дубинками и стреляя в воздух.
Ранее официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что белорусские пограничники стреляли в сторону польских, вероятно, холостыми. В свою очередь официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что сотрудники погранслужбы республики не применяли оружия ни на одном из участков госграницы. Госпогранкомитет Белоруссии направил запрос Польше с требованием предоставить информацию о якобы о стрельбе на границе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 12:54
Bild: в Германии расследуют причастность Лукашенко к перевозке мигрантов
"Восьмого октября на одном из участков польско-белорусской границы белорусский пограничный наряд услышал звуки выстрелов и прибыл на место. На территории Польши вблизи линии границы находилась большая группа беженцев в оцеплении польских солдат. Иностранцы кричали и просили прекратить насилие. В ответ на законные просьбы беженцев предоставить им право на защиту польские военные стреляли в воздух, применяли в отношении них дубинки и требовали проследовать в Беларусь", - говорится в сообщении в Тelegram-канале белорусского ведомства.
Отмечается, что "несмотря на запугивание оружием и использование физической силы, вся группа отказалась нарушать границу в Беларусь". "Только благодаря оперативному прибытию белорусских пограничников на линию границы польской стороне не удалось силой выдавить многочисленную группу", - подчеркивается в сообщении.
В белорусском госпогранкомитете обратили внимание, что "представители пограничной стражи Польши пытаются скрыть очевидные факты использования оружия в целях вытеснения беженцев и целенаправленно делают ложные заявления, публикуя информацию о звуках выстрелов, якобы доносящихся с белорусской стороны". "В последнее время Польша все чаще искажает события, происходящие на границе, безосновательно обвиняя белорусскую сторону, пытаясь тем самым отвлечь внимание от незаконных действий польских силовиков в отношении беженцев", - подчеркивается в сообщении.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 18:43
Польша начнет строить капитальный забор на границе с Белоруссией
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоГоспогранкомитет Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России могут ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния