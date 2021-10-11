https://ria.ru/20211011/migranty-1754006465.html

Польские силовики вытесняли мигрантов стрельбой в воздух, заявили в Минске

Польские силовики вытесняли мигрантов стрельбой в воздух, заявили в Минске - РИА Новости, 11.10.2021

Польские силовики вытесняли мигрантов стрельбой в воздух, заявили в Минске

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польская сторона предприняла попытку вытеснить со своей территории мигрантов, избивая их дубинками и РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:26

2021-10-11T13:26

2021-10-11T16:57

в мире

белоруссия

минск

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евросоюз

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польская сторона предприняла попытку вытеснить со своей территории мигрантов, избивая их дубинками и стреляя в воздух.Ранее официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что белорусские пограничники стреляли в сторону польских, вероятно, холостыми. В свою очередь официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что сотрудники погранслужбы республики не применяли оружия ни на одном из участков госграницы. Госпогранкомитет Белоруссии направил запрос Польше с требованием предоставить информацию о якобы о стрельбе на границе."Восьмого октября на одном из участков польско-белорусской границы белорусский пограничный наряд услышал звуки выстрелов и прибыл на место. На территории Польши вблизи линии границы находилась большая группа беженцев в оцеплении польских солдат. Иностранцы кричали и просили прекратить насилие. В ответ на законные просьбы беженцев предоставить им право на защиту польские военные стреляли в воздух, применяли в отношении них дубинки и требовали проследовать в Беларусь", - говорится в сообщении в Тelegram-канале белорусского ведомства.Отмечается, что "несмотря на запугивание оружием и использование физической силы, вся группа отказалась нарушать границу в Беларусь". "Только благодаря оперативному прибытию белорусских пограничников на линию границы польской стороне не удалось силой выдавить многочисленную группу", - подчеркивается в сообщении.В белорусском госпогранкомитете обратили внимание, что "представители пограничной стражи Польши пытаются скрыть очевидные факты использования оружия в целях вытеснения беженцев и целенаправленно делают ложные заявления, публикуя информацию о звуках выстрелов, якобы доносящихся с белорусской стороны". "В последнее время Польша все чаще искажает события, происходящие на границе, безосновательно обвиняя белорусскую сторону, пытаясь тем самым отвлечь внимание от незаконных действий польских силовиков в отношении беженцев", - подчеркивается в сообщении.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211010/lukashenko-1753877191.html

https://ria.ru/20211007/zabor-1753568762.html

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Польские силовики вытесняют мигрантов стрельбой в воздух Польские силовики вытесняли мигрантов стрельбой в воздух, заявили белорусские пограничники и показали это видео. 2021-10-11T13:26 true PT1M22S

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в мире, белоруссия, минск, латвия, евросоюз, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии