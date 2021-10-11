https://ria.ru/20211011/meditsina-1753750285.html

"Ни родиться, ни умереть": почему жители Башкирии остались без врачей

"Ни родиться, ни умереть": почему жители Башкирии остались без врачей - РИА Новости, 11.10.2021

"Ни родиться, ни умереть": почему жители Башкирии остались без врачей

В Учалах, где живут 70 тысяч человек, осталось два терапевта. Нет ни морга, ни родильного отделения. Скорую ждут часами, а анализы на коронавирус — неделями... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T08:00

2021-10-11T08:00

2021-10-11T08:07

в россии

общество

здравоохранение

учалы

белорецк

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Святослав Петров. В Учалах, где живут 70 тысяч человек, осталось два терапевта. Нет ни морга, ни родильного отделения. Скорую ждут часами, а анализы на коронавирус — неделями. Горожане проводят масштабные по местным меркам митинги и готовят обращение к правительству и надзорным органам.Возят трупы на своих машинахУчалы — это моногород в Башкортостане. Одна городская больница, всего несколько частных медучреждений. За последние три года здесь закрыли морг, родильное и отделение экстренной инсультной терапии, скорую и станцию переливания крови — все это перевели в Белорецк, в сотне километров отсюда, дорога туда очень плохая. Врачей мало, специалистов нет совсем, а терапевты работают сверх нормы. Все это, считают местные, — следствие "оптимизации" здравоохранения.По словам горожан, морг закрыли после увольнения патологоанатома. Нового решили не искать. В итоге хранить тела и проводить вскрытие в городе негде и некому. Транспортировка умерших в необорудованных машинах по сути нарушение (для этого нужно особое разрешение). Но выбора у учалинцев нет.Со схватками через горыУчалинский роддом переделали в ковидное отделение. Рожают теперь тоже в Белорецке."Когда меня туда везли, со мной женщина со схватками ехала, — вспоминает Гульфира Глимьянова. — Так жалко ее было — по кочкам, на очень старой машине скорой, которая еще и заглохнуть могла".Впрочем, по словам собеседников, большинству рожениц и вовсе приходится добираться до Белорецка самостоятельно.Нереальные условияВрач-массажист Центральной городской больницы Елена Зайцева, проработавшая в Учалах 23 года, уволилась пару лет назад из-за того, что не платили сверхурочные. Говорит, что последней каплей стало решение специальной комиссии по оценке условий труда, которая лишила ее надбавок за вредность, положенных в связи с высокими физическими нагрузками.Ее примеру последовали многие. Медики жаловались на высокие нагрузки и низкие зарплаты — чуть более 20 тысяч рублей, а также на отказы в коронавирусных надбавках."Приезжали врачи из других городов. Но я не видела, чтобы кто-то задержался дольше года", — отмечает Зайцева.Горожане теперь не могут получить элементарные справки: больничный, медосмотр для ГИБДД. Результаты анализов, в том числе ПЦР-тест на коронавирус, ждут неделями — биоматериалы возят в Белорецк и часто теряют.Скорая в Учалах пока есть, но машин мало, а водители вынуждены чинить старый автопарк за свой счет. При этом диспетчеры, принимающие вызовы, находятся в Белорецке. Как признаются медработники, географию чужого района они не знают, поэтому часто маршрут бригад прокладывают некорректно. Из-за больших расстояний нередко не успевают оказать помощь вовремя.На бумаге все благополучноВ начале октября недовольные медициной горожане провели народный сход — пришли около 600 человек."Больше тысячи подписей собрали против оптимизации", — уточняет один из организаторов Раис Хафизов.Депутат районного совета Игорь Борисов сообщил, что в городе состоялся брифинг с министром здравоохранения Башкирии. Впрочем, на него никто из врачей не пришел. Борисов считает, что медиков запугали увольнениями. Это утверждают и несколько бывших учалинских медработников.РИА Новости направило запрос в Минздрав Башкирии. На момент публикации ответа не поступило.Борисов убежден, что из-за проблем с медициной в городе растет смертность.По мнению руководителя Башкирского отделения профсоюза медработников "Действие" Антона Орлова, социальная напряженность продолжит усиливаться, если не принять срочных мер.Надо резко повысить бюджетные расходы на медицину — как минимум до восьми процентов ВВП с нынешних 4,1%. Пока же, отмечает собеседник, траты на здравоохранение в следующем году чиновники планируют, наоборот, снизить.

https://ria.ru/20210827/skoraya-1747409053.html

учалы

белорецк

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в россии, общество, здравоохранение, учалы, белорецк, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество