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"Ни родиться, ни умереть": почему жители Башкирии остались без врачей
"Ни родиться, ни умереть": почему жители Башкирии остались без врачей - РИА Новости, 11.10.2021
"Ни родиться, ни умереть": почему жители Башкирии остались без врачей
В Учалах, где живут 70 тысяч человек, осталось два терапевта. Нет ни морга, ни родильного отделения. Скорую ждут часами, а анализы на коронавирус — неделями... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T08:00
2021-10-11T08:07
в россии
общество
здравоохранение
учалы
белорецк
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Святослав Петров. В Учалах, где живут 70 тысяч человек, осталось два терапевта. Нет ни морга, ни родильного отделения. Скорую ждут часами, а анализы на коронавирус — неделями. Горожане проводят масштабные по местным меркам митинги и готовят обращение к правительству и надзорным органам.Возят трупы на своих машинахУчалы — это моногород в Башкортостане. Одна городская больница, всего несколько частных медучреждений. За последние три года здесь закрыли морг, родильное и отделение экстренной инсультной терапии, скорую и станцию переливания крови — все это перевели в Белорецк, в сотне километров отсюда, дорога туда очень плохая. Врачей мало, специалистов нет совсем, а терапевты работают сверх нормы. Все это, считают местные, — следствие "оптимизации" здравоохранения.По словам горожан, морг закрыли после увольнения патологоанатома. Нового решили не искать. В итоге хранить тела и проводить вскрытие в городе негде и некому. Транспортировка умерших в необорудованных машинах по сути нарушение (для этого нужно особое разрешение). Но выбора у учалинцев нет.Со схватками через горыУчалинский роддом переделали в ковидное отделение. Рожают теперь тоже в Белорецке."Когда меня туда везли, со мной женщина со схватками ехала, — вспоминает Гульфира Глимьянова. — Так жалко ее было — по кочкам, на очень старой машине скорой, которая еще и заглохнуть могла".Впрочем, по словам собеседников, большинству рожениц и вовсе приходится добираться до Белорецка самостоятельно.Нереальные условияВрач-массажист Центральной городской больницы Елена Зайцева, проработавшая в Учалах 23 года, уволилась пару лет назад из-за того, что не платили сверхурочные. Говорит, что последней каплей стало решение специальной комиссии по оценке условий труда, которая лишила ее надбавок за вредность, положенных в связи с высокими физическими нагрузками.Ее примеру последовали многие. Медики жаловались на высокие нагрузки и низкие зарплаты — чуть более 20 тысяч рублей, а также на отказы в коронавирусных надбавках."Приезжали врачи из других городов. Но я не видела, чтобы кто-то задержался дольше года", — отмечает Зайцева.Горожане теперь не могут получить элементарные справки: больничный, медосмотр для ГИБДД. Результаты анализов, в том числе ПЦР-тест на коронавирус, ждут неделями — биоматериалы возят в Белорецк и часто теряют.Скорая в Учалах пока есть, но машин мало, а водители вынуждены чинить старый автопарк за свой счет. При этом диспетчеры, принимающие вызовы, находятся в Белорецке. Как признаются медработники, географию чужого района они не знают, поэтому часто маршрут бригад прокладывают некорректно. Из-за больших расстояний нередко не успевают оказать помощь вовремя.На бумаге все благополучноВ начале октября недовольные медициной горожане провели народный сход — пришли около 600 человек."Больше тысячи подписей собрали против оптимизации", — уточняет один из организаторов Раис Хафизов.Депутат районного совета Игорь Борисов сообщил, что в городе состоялся брифинг с министром здравоохранения Башкирии. Впрочем, на него никто из врачей не пришел. Борисов считает, что медиков запугали увольнениями. Это утверждают и несколько бывших учалинских медработников.РИА Новости направило запрос в Минздрав Башкирии. На момент публикации ответа не поступило.Борисов убежден, что из-за проблем с медициной в городе растет смертность.По мнению руководителя Башкирского отделения профсоюза медработников "Действие" Антона Орлова, социальная напряженность продолжит усиливаться, если не принять срочных мер.Надо резко повысить бюджетные расходы на медицину — как минимум до восьми процентов ВВП с нынешних 4,1%. Пока же, отмечает собеседник, траты на здравоохранение в следующем году чиновники планируют, наоборот, снизить.
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учалы
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в россии, общество, здравоохранение, учалы, белорецк, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество
08:00 11.10.2021 (обновлено: 08:07 11.10.2021)
 

"Ни родиться, ни умереть": почему жители Башкирии остались без врачей

© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Святослав Петров. В Учалах, где живут 70 тысяч человек, осталось два терапевта. Нет ни морга, ни родильного отделения. Скорую ждут часами, а анализы на коронавирус — неделями. Горожане проводят масштабные по местным меркам митинги и готовят обращение к правительству и надзорным органам.

Возят трупы на своих машинах

Учалы — это моногород в Башкортостане. Одна городская больница, всего несколько частных медучреждений. За последние три года здесь закрыли морг, родильное и отделение экстренной инсультной терапии, скорую и станцию переливания крови — все это перевели в Белорецк, в сотне километров отсюда, дорога туда очень плохая. Врачей мало, специалистов нет совсем, а терапевты работают сверх нормы. Все это, считают местные, — следствие "оптимизации" здравоохранения.
© Фото предоставлено башкирским отделением профсоюза "Действие"Жители города Учалы вышли на сход граждан
Жители города Учалы вышли на сход граждан
© Фото предоставлено башкирским отделением профсоюза "Действие"
Жители города Учалы вышли на сход граждан

"Люди сами тела скончавшихся родственников на вскрытие везут в Белорецк, — жалуется РИА Новости местная жительница Анастасия Салимова.— А потом назад. Ритуальщики за такую услугу сорок тысяч берут. Приходится платить, если своей машины нет. А если от "короны" человек умер, то его вообще только в Уфу везти надо — это четыре сотни километров".

По словам горожан, морг закрыли после увольнения патологоанатома. Нового решили не искать. В итоге хранить тела и проводить вскрытие в городе негде и некому. Транспортировка умерших в необорудованных машинах по сути нарушение (для этого нужно особое разрешение). Но выбора у учалинцев нет.

Со схватками через горы

Учалинский роддом переделали в ковидное отделение. Рожают теперь тоже в Белорецке.
"Когда меня туда везли, со мной женщина со схватками ехала, — вспоминает Гульфира Глимьянова. — Так жалко ее было — по кочкам, на очень старой машине скорой, которая еще и заглохнуть могла".
Впрочем, по словам собеседников, большинству рожениц и вовсе приходится добираться до Белорецка самостоятельно.

Нереальные условия

Врач-массажист Центральной городской больницы Елена Зайцева, проработавшая в Учалах 23 года, уволилась пару лет назад из-за того, что не платили сверхурочные. Говорит, что последней каплей стало решение специальной комиссии по оценке условий труда, которая лишила ее надбавок за вредность, положенных в связи с высокими физическими нагрузками.

"Кроме того, из-за этого я не смогла оформить себе профессиональное заболевание", — добавляет Зайцева.

Ее примеру последовали многие. Медики жаловались на высокие нагрузки и низкие зарплаты — чуть более 20 тысяч рублей, а также на отказы в коронавирусных надбавках.
"Приезжали врачи из других городов. Но я не видела, чтобы кто-то задержался дольше года", — отмечает Зайцева.
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Вместо фельдшера приезжает водитель: что происходит с медициной в Башкирии
Горожане теперь не могут получить элементарные справки: больничный, медосмотр для ГИБДД. Результаты анализов, в том числе ПЦР-тест на коронавирус, ждут неделями — биоматериалы возят в Белорецк и часто теряют.
Скорая в Учалах пока есть, но машин мало, а водители вынуждены чинить старый автопарк за свой счет. При этом диспетчеры, принимающие вызовы, находятся в Белорецке. Как признаются медработники, географию чужого района они не знают, поэтому часто маршрут бригад прокладывают некорректно. Из-за больших расстояний нередко не успевают оказать помощь вовремя.

На бумаге все благополучно

В начале октября недовольные медициной горожане провели народный сход — пришли около 600 человек.
"Больше тысячи подписей собрали против оптимизации", — уточняет один из организаторов Раис Хафизов.
Депутат районного совета Игорь Борисов сообщил, что в городе состоялся брифинг с министром здравоохранения Башкирии. Впрочем, на него никто из врачей не пришел. Борисов считает, что медиков запугали увольнениями. Это утверждают и несколько бывших учалинских медработников.
РИА Новости направило запрос в Минздрав Башкирии. На момент публикации ответа не поступило.
Борисов убежден, что из-за проблем с медициной в городе растет смертность.

"У нас ни родиться, ни умереть нормально нельзя, — говорит он. — Например, инсультники — им в Учалах сейчас не могут помочь. Везут в Белорецк, а там заявляют "у нас тоже проблемы" и предлагают отправить человека в Уфу. Ну это же дурдом. Многие не выдерживают таких перемещений и умирают",— рассказывает Борисов.

По мнению руководителя Башкирского отделения профсоюза медработников "Действие" Антона Орлова, социальная напряженность продолжит усиливаться, если не принять срочных мер.
Надо резко повысить бюджетные расходы на медицину — как минимум до восьми процентов ВВП с нынешних 4,1%. Пока же, отмечает собеседник, траты на здравоохранение в следующем году чиновники планируют, наоборот, снизить.
 
В РоссииОбществоЗдравоохранениеУчалыБелорецкМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - Общество
 
 
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