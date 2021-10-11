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Популярность двух речных маршрутов в МО выросла в 1,5 раза

Популярность двух речных маршрутов в МО выросла в 1,5 раза - РИА Новости, 11.10.2021

Популярность двух речных маршрутов в МО выросла в 1,5 раза

В течение сезона речным маршрутом Бочманово – Притыка и Серпухов – Сады в Московской области. воспользовались 13,4 тысячи человек. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T19:40

2021-10-11T19:40

2021-10-11T19:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В течение сезона речным маршрутом Бочманово – Притыка и Серпухов – Сады в Московской области. воспользовались 13,4 тысячи человек. Об этом сообщил телеканал "360".Отмечается, что в прошлом сезоне популярность этих маршрутов была в полтора раза ниже."Чаще всего проезд оплачивали "Стрелкой" или банковскими картами", – уточнили в минтрансе Московской области.Уточняется, что до 20 ноября в регионе еще будет функционировать один из речных маршрутов – Лыткарино – Андреевское.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)