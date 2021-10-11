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Ученые прочли заштрихованные слова из интимной переписки Марии-Антуанетты

Ученые прочли заштрихованные слова из интимной переписки Марии-Антуанетты - РИА Новости, 11.10.2021

Ученые прочли заштрихованные слова из интимной переписки Марии-Антуанетты

Ученые прочли заштрихованные слова из интимной переписки Марии-Антуанетты с шведским графом Акселем фон Ферсеном. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T06:50

2021-10-11T06:50

2021-10-11T06:50

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Ученые прочли заштрихованные слова из интимной переписки Марии-Антуанетты с шведским графом Акселем фон Ферсеном. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Science Advances. В 1791 — 1792 годах королева находилась под пристальным надзором после неудачной попытки побега. Однако ей все же удавалось тайком переправлять письма графу. До того, как они оказались во французском национальном архиве, кто-то заштриховал некоторые слова и строки. 150 лет потребовалось ученым, чтобы установить личность таинственного цензора. При помощи рентгеновской флуоресцентной спектроскопии современным исследователям все же удалось выяснить, кто же пытался скрыть от чужих глаз фрагменты из переписки. По их мнению, это был сам граф фон Ферсен. Заштрихованными оказались такие слова, как "любимый", "нежный друг", "обожаю" и "безумно". Однако эти сентиментальные фразы еще не говорят о том, что между королевой и графом была интимная связь. Их можно рассматривать как аналог современных эмодзи, изображающих поцелуй. Такое мнение высказала профессор французской литературы Катриона Сет из Оксфорда, хотя в исследовании она не принимала участия. Мария-Антуанетта (1755 — 1793) была казнена во время Великой французской революции (14 июля 1789 года — 9 ноября 1799 года). Ее обвинили в том, что она предала интересы страны.

https://ria.ru/20201104/marie-antoinette-1582871090.html

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новости культуры, франция, знаменитости