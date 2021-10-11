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Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"

Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95" - РИА Новости, 11.10.2021

Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что редко смотрит программу "Квартала 95", но когда смотрит, даёт свою оценку. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T02:32

2021-10-11T02:32

2021-10-11T02:32

в мире

украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что редко смотрит программу "Квартала 95", но когда смотрит, даёт свою оценку."Сначала они меня спрашивали (авторы программы - ред.), что я думаю. Я что-то отвечал. К сожалению, не каждый раз могу позволить себе посмотреть "Квартал", нет времени, скажу честно. Но если я что-то смотрю, я всегда им пишу, что понравилось, а что нет", - заявил Зеленский в программе "Светская жизнь".Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.

https://ria.ru/20211011/rezidentsiya-1753932869.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский