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Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95" - РИА Новости, 11.10.2021
Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что редко смотрит программу "Квартала 95", но когда смотрит, даёт свою оценку. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T02:32
2021-10-11T02:32
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что редко смотрит программу "Квартала 95", но когда смотрит, даёт свою оценку."Сначала они меня спрашивали (авторы программы - ред.), что я думаю. Я что-то отвечал. К сожалению, не каждый раз могу позволить себе посмотреть "Квартал", нет времени, скажу честно. Но если я что-то смотрю, я всегда им пишу, что понравилось, а что нет", - заявил Зеленский в программе "Светская жизнь".Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
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в мире, украина, владимир зеленский
02:32 11.10.2021
 
Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"

Президент Украины Зеленский рассказал, что редко смотрит "Квартал 95", но всегда критикует

© Фото : официальный канал "Студия Квартал 95 Online" на YoutubeВыступление украинского юмористического коллектива "Квартал 95"
Выступление украинского юмористического коллектива Квартал 95 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : официальный канал "Студия Квартал 95 Online" на Youtube
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что редко смотрит программу "Квартала 95", но когда смотрит, даёт свою оценку.
"Сначала они меня спрашивали (авторы программы - ред.), что я думаю. Я что-то отвечал. К сожалению, не каждый раз могу позволить себе посмотреть "Квартал", нет времени, скажу честно. Но если я что-то смотрю, я всегда им пишу, что понравилось, а что нет", - заявил Зеленский в программе "Светская жизнь".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
00:35
Зеленский рассказал, почему решил переехать в государственную резиденцию
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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