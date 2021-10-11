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Раскрыты сроки появления в России новой купюры
Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года - РИА Новости, 11.10.2021
Раскрыты сроки появления в России новой купюры
Новая сторублевая купюра поступит в обращение в заметном количестве к концу 2022 года, об этом "Известиям" сообщил зампред Центробанка Михаил Алексеев. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T04:17
2021-10-11T12:39
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Новая сторублевая купюра поступит в обращение в заметном количестве к концу 2022 года, об этом "Известиям" сообщил зампред Центробанка Михаил Алексеев.По его словам, эскизный проект новой купюры уже утвержден, однако кредитным организациям потребуется время для настройки своего оборудования. "Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту", - пояснил зампред ЦБ.По оценке Центробанка, в 2023–2025 годах оборот будет постепенно насыщаться новыми сторублевками, а в 2026–2029 годах их доля станет весьма значительной.В марте Алексеев сообщал, что на новой банкноте будут такие символы Москвы, как Красная площадь, "Зарядье", Шуховская башня, главное здание МГУ.Банк России до 2025 года планирует провести широкий комплекс мероприятий, направленный на повышение качества, защищенности и долговечности бумажных денежных знаков. Для этого он собирается поэтапно модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Планируется усовершенствовать их защитный комплекс и разработать новый дизайн. Банкноты образца 1997 года при этом остаются законным средством платежа и после введения новых банкнот в обращение.Модернизированные банкноты будут вводиться в оборот поэтапно. Планируется, что новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, а 10 и 50 рублей - в 2025 году.
https://ria.ru/20210323/banknoty-1602492900.html
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экономика, технологии, москва, центральный банк рф (цб рф), россия
04:17 11.10.2021 (обновлено: 12:39 11.10.2021)
 
Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года

Зампред Центробанка Алексеев: новая сторублевая купюра появится в конце 2022 года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Новая сторублевая купюра поступит в обращение в заметном количестве к концу 2022 года, об этом "Известиям" сообщил зампред Центробанка Михаил Алексеев.
По его словам, эскизный проект новой купюры уже утвержден, однако кредитным организациям потребуется время для настройки своего оборудования. "Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту", - пояснил зампред ЦБ.
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По оценке Центробанка, в 2023–2025 годах оборот будет постепенно насыщаться новыми сторублевками, а в 2026–2029 годах их доля станет весьма значительной.
В марте Алексеев сообщал, что на новой банкноте будут такие символы Москвы, как Красная площадь, "Зарядье", Шуховская башня, главное здание МГУ.
Банк России до 2025 года планирует провести широкий комплекс мероприятий, направленный на повышение качества, защищенности и долговечности бумажных денежных знаков. Для этого он собирается поэтапно модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Планируется усовершенствовать их защитный комплекс и разработать новый дизайн. Банкноты образца 1997 года при этом остаются законным средством платежа и после введения новых банкнот в обращение.
Модернизированные банкноты будут вводиться в оборот поэтапно. Планируется, что новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, а 10 и 50 рублей - в 2025 году.
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