https://ria.ru/20211011/kublitskiy-1754008959.html

Знакомые рассказали о погибшем при крушении L-410 в Татарстане парашютисте

Знакомые рассказали о погибшем при крушении L-410 в Татарстане парашютисте - РИА Новости, 11.10.2021

Знакомые рассказали о погибшем при крушении L-410 в Татарстане парашютисте

Житель Челябинска Олег Кублицкий, погибший в авиакатастрофе в Мензелинском районе Татарстана, был открытым и честным человеком, парашютистом-профессионалом с... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:36

2021-10-11T13:36

2021-10-11T13:36

республика татарстан (татарстан)

челябинск

воздушно-десантные войска россии

l-410

крушение самолета l-410 в татарстане

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Житель Челябинска Олег Кублицкий, погибший в авиакатастрофе в Мензелинском районе Татарстана, был открытым и честным человеком, парашютистом-профессионалом с большим опытом, рассказали РИА Новости его коллеги и знакомые.В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестерых удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли, в том числе уроженец Челябинска Олег Кублицкий. В пресс-службе правительства региона сообщали о решении оказать материальную помощь семье погибшего Кублицкого из областного бюджета. По данным местных СМИ, Кублицкий несколько лет работал в челябинском областном аэроклубе ДОСААФ России."Мы хорошо знакомы по совместным сборам в 242-м учебном центре ВДВ в Омске и ДОСААФ России. Профессионал своего дела, очень грамотный технически и методически. Большой опыт прыжков, особенно тандемом. Но совместно не прыгали. Олег - человек спокойный, добродушный, открытый", - сказал коллега Кублицкого Виталий Чичерин. Он уточнил, что каждый год они встречались в Москве, в ДОСААФ России.Ученик Кублицкого 16-летний Клим Карташов отозвался о своем наставнике в парашютном спорте как о хорошем, добром, в меру строгом и серьезном учителе. "Я пришел в челябинский аэроклуб ДОСААФ в прошлом году, так как захотел учиться прыгать с парашютом. Моим инструктором стал Олег Кублицкий. Когда мы с ним летели (чтобы прыгать), я боялся – Кублицкий успокаивал, мы с ним переглядывались, страх проходил… Он был хороший, добрый, уверенный в себе, я хотел бы быть похожим на него", - сказал Клим.Знакомый Кублицкого Алексей Грозный в свою очередь отметил: "Да, знали (Кублицкого), считаем его своим другом и соратником. Много лет мы вместе с ним готовили юных парашютистов в рамках нашей деятельности, а также помогали ему в подготовке воинов-десантников по военно-учётной специальности для ВДВ. Очень ответственным, честным и порядочным человеком (был Олег)", - рассказал Грозный. Он добавил, что у погибшего остались дети.

https://ria.ru/20211010/krushenie-1753883389.html

https://ria.ru/20211011/pogibshiy-1753967258.html

республика татарстан (татарстан)

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), челябинск, воздушно-десантные войска россии, l-410, крушение самолета l-410 в татарстане