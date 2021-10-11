Знакомые рассказали о погибшем при крушении L-410 в Татарстане парашютисте
Знакомые рассказали о погибшем при крушении L-410 в Татарстане парашютисте Кублицком
© МЧС РоссииНа месте жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинске. Кадр из видео
© МЧС России
ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Житель Челябинска Олег Кублицкий, погибший в авиакатастрофе в Мензелинском районе Татарстана, был открытым и честным человеком, парашютистом-профессионалом с большим опытом, рассказали РИА Новости его коллеги и знакомые.
В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестерых удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли, в том числе уроженец Челябинска Олег Кублицкий. В пресс-службе правительства региона сообщали о решении оказать материальную помощь семье погибшего Кублицкого из областного бюджета. По данным местных СМИ, Кублицкий несколько лет работал в челябинском областном аэроклубе ДОСААФ России.
"Мы хорошо знакомы по совместным сборам в 242-м учебном центре ВДВ в Омске и ДОСААФ России. Профессионал своего дела, очень грамотный технически и методически. Большой опыт прыжков, особенно тандемом. Но совместно не прыгали. Олег - человек спокойный, добродушный, открытый", - сказал коллега Кублицкого Виталий Чичерин. Он уточнил, что каждый год они встречались в Москве, в ДОСААФ России.
Ученик Кублицкого 16-летний Клим Карташов отозвался о своем наставнике в парашютном спорте как о хорошем, добром, в меру строгом и серьезном учителе. "Я пришел в челябинский аэроклуб ДОСААФ в прошлом году, так как захотел учиться прыгать с парашютом. Моим инструктором стал Олег Кублицкий. Когда мы с ним летели (чтобы прыгать), я боялся – Кублицкий успокаивал, мы с ним переглядывались, страх проходил… Он был хороший, добрый, уверенный в себе, я хотел бы быть похожим на него", - сказал Клим.
Знакомый Кублицкого Алексей Грозный в свою очередь отметил: "Да, знали (Кублицкого), считаем его своим другом и соратником. Много лет мы вместе с ним готовили юных парашютистов в рамках нашей деятельности, а также помогали ему в подготовке воинов-десантников по военно-учётной специальности для ВДВ. Очень ответственным, честным и порядочным человеком (был Олег)", - рассказал Грозный. Он добавил, что у погибшего остались дети.