22:05 11.10.2021 (обновлено: 22:16 11.10.2021)
Кубань закрывает потребность в семенах пшеницы и риса своей селекции
Кубань на сто процентов закрывает потребность в семенах пшеницы и риса своей селекции
КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Краснодарский край на 100% закрывает собственную потребность в семенах озимой и яровой пшеницы и риса своей селекции, сообщает администрация региона.
Уточняется, что вопросы, связанные с достижением продовольственной независимости по семенам основных сельхозкультур отечественной селекции, рассмотрели в понедельник на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина. Участие в видеоконференции принял губернатор Вениамин Кондратьев. По словам главы государства, у производителей РФ есть все возможности, чтобы насытить внутренний рынок и занять при этом ведущие позиции в мире.
Как отметил Кондратьев, развитие семеноводства – одна из ключевых задач для агропромышленного комплекса Краснодарского края. "Регион сегодня на 100% закрывает собственную потребность в семенах озимой и яровой пшеницы и риса своей селекции, на 87% – в семенах сои. Доля импортных семян по всем видам сельхозкультур составляет 35%. Это результат нашей совместной работы с учеными федеральных учреждений – Национального центра зерна, ВНИИ риса и ВНИИМК", - сказал глава региона.
Он добавил, что в крае действуют меры господдержки семеноводства. С 2019 года сельхозпроизводителям возмещают до 70% затрат на приобретение отечественных семян сахарной свеклы. По данным Кондратьева, за это время доля российских семян сахарной свеклы увеличилась с 1% до 6%.
"Со следующего года будем субсидировать из краевого бюджета приобретение семян подсолнечника и кукурузы отечественной селекции", – отметил губернатор.
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