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Кубань закрывает потребность в семенах пшеницы и риса своей селекции

Кубань закрывает потребность в семенах пшеницы и риса своей селекции - РИА Новости, 11.10.2021

Кубань закрывает потребность в семенах пшеницы и риса своей селекции

Краснодарский край на 100% закрывает собственную потребность в семенах озимой и яровой пшеницы и риса своей селекции, сообщает администрация региона. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T22:05

2021-10-11T22:05

2021-10-11T22:16

краснодарский край

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краснодарский край

владимир путин

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Краснодарский край на 100% закрывает собственную потребность в семенах озимой и яровой пшеницы и риса своей селекции, сообщает администрация региона.Уточняется, что вопросы, связанные с достижением продовольственной независимости по семенам основных сельхозкультур отечественной селекции, рассмотрели в понедельник на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина. Участие в видеоконференции принял губернатор Вениамин Кондратьев. По словам главы государства, у производителей РФ есть все возможности, чтобы насытить внутренний рынок и занять при этом ведущие позиции в мире.Как отметил Кондратьев, развитие семеноводства – одна из ключевых задач для агропромышленного комплекса Краснодарского края. "Регион сегодня на 100% закрывает собственную потребность в семенах озимой и яровой пшеницы и риса своей селекции, на 87% – в семенах сои. Доля импортных семян по всем видам сельхозкультур составляет 35%. Это результат нашей совместной работы с учеными федеральных учреждений – Национального центра зерна, ВНИИ риса и ВНИИМК", - сказал глава региона.Он добавил, что в крае действуют меры господдержки семеноводства. С 2019 года сельхозпроизводителям возмещают до 70% затрат на приобретение отечественных семян сахарной свеклы. По данным Кондратьева, за это время доля российских семян сахарной свеклы увеличилась с 1% до 6%."Со следующего года будем субсидировать из краевого бюджета приобретение семян подсолнечника и кукурузы отечественной селекции", – отметил губернатор.

https://ria.ru/20210816/zakonoproekt-1745997476.html

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экономика, краснодарский край, владимир путин, вениамин кондратьев, россия