https://ria.ru/20211011/krym-1754059064.html
Джабаров не исключил зеркальных санкций из-за ограничений по Крыму в ЕС
Джабаров не исключил зеркальных санкций из-за ограничений по Крыму в ЕС - РИА Новости, 11.10.2021
Джабаров не исключил зеркальных санкций из-за ограничений по Крыму в ЕС
У России есть все основания ввести ответные санкции против инициаторов ограничительных мер по Крыму в Евросоюзе, заявил РИА Новости в понедельник первый... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:52
2021-10-11T16:52
2021-10-11T17:05
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владимир джабаров
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. У России есть все основания ввести ответные санкции против инициаторов ограничительных мер по Крыму в Евросоюзе, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавив в него восемь новых фигурантов. В список в основном вошли лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя (судьи, прокуроры)."Надо отвечать, я думаю, Минюст, МИД РФ продумают ответ", - сказал Джабаров.По его мнению, "желательно зеркально ответить инициаторам санкций в Евросоюзе, призвать их к ответу".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754045356.html
https://ria.ru/20210917/sanktsii-1750598496.html
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политика, россия, украина, оон, севастополь, владимир путин, евросоюз, владимир джабаров
16:52 11.10.2021 (обновлено: 17:05 11.10.2021)
Джабаров не исключил зеркальных санкций из-за ограничений по Крыму в ЕС
Сенатор Джабаров не исключил зеркального ответа из-за ограничений по Крыму в Евросоюзе