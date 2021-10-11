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Джабаров не исключил зеркальных санкций из-за ограничений по Крыму в ЕС
Джабаров не исключил зеркальных санкций из-за ограничений по Крыму в ЕС - РИА Новости, 11.10.2021
Джабаров не исключил зеркальных санкций из-за ограничений по Крыму в ЕС
У России есть все основания ввести ответные санкции против инициаторов ограничительных мер по Крыму в Евросоюзе, заявил РИА Новости в понедельник первый... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:52
2021-10-11T17:05
политика
россия
украина
оон
севастополь
владимир путин
евросоюз
владимир джабаров
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. У России есть все основания ввести ответные санкции против инициаторов ограничительных мер по Крыму в Евросоюзе, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавив в него восемь новых фигурантов. В список в основном вошли лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя (судьи, прокуроры)."Надо отвечать, я думаю, Минюст, МИД РФ продумают ответ", - сказал Джабаров.По его мнению, "желательно зеркально ответить инициаторам санкций в Евросоюзе, призвать их к ответу".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754045356.html
https://ria.ru/20210917/sanktsii-1750598496.html
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политика, россия, украина, оон, севастополь, владимир путин, евросоюз, владимир джабаров
16:52 11.10.2021 (обновлено: 17:05 11.10.2021)
 
Джабаров не исключил зеркальных санкций из-за ограничений по Крыму в ЕС

Сенатор Джабаров не исключил зеркального ответа из-за ограничений по Крыму в Евросоюзе

© Фото : предоставлено Екатериной ТройноСенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : предоставлено Екатериной Тройно
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. У России есть все основания ввести ответные санкции против инициаторов ограничительных мер по Крыму в Евросоюзе, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавив в него восемь новых фигурантов. В список в основном вошли лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя (судьи, прокуроры).
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 15:57
ЕС расширил список санкций за "подрыв суверенитета Украины"
"Надо отвечать, я думаю, Минюст, МИД РФ продумают ответ", - сказал Джабаров.
По его мнению, "желательно зеркально ответить инициаторам санкций в Евросоюзе, призвать их к ответу".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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ПолитикаРоссияУкраинаООНСевастопольВладимир ПутинЕвросоюзВладимир Джабаров
 
 
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