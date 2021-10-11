https://ria.ru/20211011/krym-1754059064.html

Джабаров не исключил зеркальных санкций из-за ограничений по Крыму в ЕС

Джабаров не исключил зеркальных санкций из-за ограничений по Крыму в ЕС - РИА Новости, 11.10.2021

Джабаров не исключил зеркальных санкций из-за ограничений по Крыму в ЕС

У России есть все основания ввести ответные санкции против инициаторов ограничительных мер по Крыму в Евросоюзе, заявил РИА Новости в понедельник первый... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:52

2021-10-11T16:52

2021-10-11T17:05

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владимир джабаров

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. У России есть все основания ввести ответные санкции против инициаторов ограничительных мер по Крыму в Евросоюзе, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавив в него восемь новых фигурантов. В список в основном вошли лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя (судьи, прокуроры)."Надо отвечать, я думаю, Минюст, МИД РФ продумают ответ", - сказал Джабаров.По его мнению, "желательно зеркально ответить инициаторам санкций в Евросоюзе, призвать их к ответу".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754045356.html

https://ria.ru/20210917/sanktsii-1750598496.html

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севастополь

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политика, россия, украина, оон, севастополь, владимир путин, евросоюз, владимир джабаров