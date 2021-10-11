https://ria.ru/20211011/krizis-1754104267.html

Украинцы вынесут власть "вперед ногами"

"Вынесем власть вперед ногами". Украинцев разозлил газовый кризис в стране - РИА Новости, 11.10.2021

Украинцы вынесут власть "вперед ногами"

Украинцы раскритиковали власти из-за высоких цен на газ. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T21:21

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2021-10-11T21:50

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украинцы раскритиковали власти из-за высоких цен на газ.Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о чрезвычайной ситуации из-за отсутствия поставок газа для бюджетных учреждений города. Он пояснил, что сейчас в больницах, детских садах и школах температура колеблется в районе плюс 18-19 градусов по Цельсию. По словам чиновника, в начале года была договоренность о поставках газа по цене семь-восемь гривен (19-21 рубль) за кубометр, а сейчас стоимость топлива взлетела до 30 гривен (82 рубля).Под его постом в фейсбуке развернулась масштабная дискуссия."Газ по 34 гривны (93 рубля. — Прим. ред). Сейчас все купят по этой цене и будет тепло", — сыронизировал Роман Островский."Что могу сказать? Зато власть приняла дискриминационные законы об образовании, языке и много чего еще сделала в подобном роде. Стадионы переименовали, улицы. Жаль Украину. Я переехал в Польшу четыре года назад и пока не пожалел. Я патриот, но не идиот", — отметил Taras Baklan."Я сегодня была в газконторе. У них с отоплением проблем нет, даже в туалете батареи греют. А в детских садиках — да зачем?!" — возмутилась Жанна Штейн."Что выбрали — то и имеете. Зато весело", — считает Lyubov UA.В последние недели наблюдается рост мировых цен на энергоносители. Эксперты полагают, что резкое повышение стоимости фьючерсов связано с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа в Европе, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.Как заявил Владимир Путин, Москва готова помочь стабилизировать ситуацию с энергоносителями. В МИД отвергли обвинения в том, что Россия "специально влияет" на ценообразование сырья, чтобы сертифицировать трубопровод "Северный поток — 2". В "Газпроме" подчеркнули, что выполняют все контрактные обязательства, а объемы поставок топлива в Европу близки к историческому максимуму.

https://ria.ru/20211011/razval-1754051065.html

https://ria.ru/20211010/gaz-1753850457.html

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в мире, украина, европа, газпром