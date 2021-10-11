Украинцы вынесут власть "вперед ногами"

21:21 11.10.2021 (обновлено: 21:50 11.10.2021)
"Вынесем власть вперед ногами". Украинцев разозлил газовый кризис в стране
Украинцы захотели вынести власти страны "вперед ногами" из-за отсутствия газа
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украинцы раскритиковали власти из-за высоких цен на газ.
Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о чрезвычайной ситуации из-за отсутствия поставок газа для бюджетных учреждений города. Он пояснил, что сейчас в больницах, детских садах и школах температура колеблется в районе плюс 18-19 градусов по Цельсию. По словам чиновника, в начале года была договоренность о поставках газа по цене семь-восемь гривен (19-21 рубль) за кубометр, а сейчас стоимость топлива взлетела до 30 гривен (82 рубля).
Под его постом в фейсбуке развернулась масштабная дискуссия.
"Такое ощущение, что в Киеве ждут, чтобы люди со всей Украины приехали и вынесли эту власть", — написала пользователь Happy Time.
"Газ по 34 гривны (93 рубля. — Прим. ред). Сейчас все купят по этой цене и будет тепло", — сыронизировал Роман Островский.
"Я сегодня была в газконторе. У них с отоплением проблем нет, даже в туалете батареи греют. А в детских садиках — да зачем?!" — возмутилась Жанна Штейн.
"Что выбрали — то и имеете. Зато весело", — считает Lyubov UA.
Как заявил Владимир Путин, Москва готова помочь стабилизировать ситуацию с энергоносителями. В МИД отвергли обвинения в том, что Россия "специально влияет" на ценообразование сырья, чтобы сертифицировать трубопровод "Северный поток — 2". В "Газпроме" подчеркнули, что выполняют все контрактные обязательства, а объемы поставок топлива в Европу близки к историческому максимуму.
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