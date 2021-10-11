https://ria.ru/20211011/krizis-1753960487.html

Америке предрекли упадок из-за России

В США предрекли потерю стратегической мощи из-за России - РИА Новости, 11.10.2021

Америке предрекли упадок из-за России

Зависимость европейских стран от российского топлива ставит их в уязвимое положение и может негативно сказаться на позициях Соединенных Штатов, сообщает The... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:25

2021-10-11T10:25

2021-10-11T12:53

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азия

москва

владимир путин

джо байден

газпром

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Зависимость европейских стран от российского топлива ставит их в уязвимое положение и может негативно сказаться на позициях Соединенных Штатов, сообщает The Wall Street Journal.По мнению автора статьи, стремление Европы отказаться от производства энергии из горючих ископаемых сделало ее беззащитной перед глобальным ростом цен на нефть и газ. За последний год их стоимость выросла в пять раз, и сложившаяся ситуация, безусловно, выгодна для России: несмотря на запросы от политиков, "Газпром" не спешит наращивать производство. Американский президент Джо Байден, следуя той же тенденции, ставит под угрозу влияние страны на мировой арене, считают в газете.Ситуация на европейском топливном рынке остается критической на протяжении нескольких недель. Эксперты считают, что резкое повышение стоимости фьючерсов связано с несколькими факторами, среди которых — низкий уровень наполненности подземных хранилищ газа, ограничение предложения со стороны основных поставщиков, а также высокий спрос на СПГ в Азии. Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова помочь стабилизировать ситуацию.

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сша

азия

москва

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сша, азия, москва, владимир путин, джо байден, газпром