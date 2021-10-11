Америке предрекли упадок из-за России

10:25 11.10.2021 (обновлено: 12:53 11.10.2021)
В США предрекли потерю стратегической мощи из-за России
WSJ: энергетический кризис дал России дополнительные рычаги давления на мировой арене
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Зависимость европейских стран от российского топлива ставит их в уязвимое положение и может негативно сказаться на позициях Соединенных Штатов, сообщает The Wall Street Journal.
По мнению автора статьи, стремление Европы отказаться от производства энергии из горючих ископаемых сделало ее беззащитной перед глобальным ростом цен на нефть и газ. За последний год их стоимость выросла в пять раз, и сложившаяся ситуация, безусловно, выгодна для России: несмотря на запросы от политиков, "Газпром" не спешит наращивать производство.
Американский президент Джо Байден, следуя той же тенденции, ставит под угрозу влияние страны на мировой арене, считают в газете.
"Маниакальная одержимость администрации Байдена нереальными климатическими целями в ущерб энергетической безопасности нанесет серьезный вред экономике и интересам США в мире", — подытожил автор материала.
Ситуация на европейском топливном рынке остается критической на протяжении нескольких недель. Эксперты считают, что резкое повышение стоимости фьючерсов связано с несколькими факторами, среди которых — низкий уровень наполненности подземных хранилищ газа, ограничение предложения со стороны основных поставщиков, а также высокий спрос на СПГ в Азии. Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова помочь стабилизировать ситуацию.