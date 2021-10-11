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Неизвестные сорвали украшения с храмовой иконы в Кирове
Неизвестные сорвали украшения с храмовой иконы в Кирове - РИА Новости, 11.10.2021
Неизвестные сорвали украшения с храмовой иконы в Кирове
Неизвестный мужчина обокрал Феодоровскую церковь в Кирове, повредив киот иконы и похитив принесенные верующими кольца и цепочки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:06
2021-10-11T18:06
2021-10-11T18:07
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Неизвестный мужчина обокрал Феодоровскую церковь в Кирове, повредив киот иконы и похитив принесенные верующими кольца и цепочки, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Кировской области."Преступление произошло ночью 10 октября. Разбив оконное стекло, мужчина проник в Феодоровскую церковь, расположенную на Набережной Грина в Кирове. Из церкви он похитил пожертвования в виде ювелирных изделий – цепочки и кольца. Икона находилась в киоте, он разбил стекло, чтобы достать украшения", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.По словам собеседника агентства, сумма ущерба оценивается в 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
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