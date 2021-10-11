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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/koyki-1754006612.html
В Нижегородской области увеличат число коек для больных COVID-19
В Нижегородской области увеличат число коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
В Нижегородской области увеличат число коек для больных COVID-19
Восемь с половиной тысяч коек для больных коронавирусом развернут до конца дня в Нижегородской области, заявил журналистам министр здравоохранения региона Давид РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:26
2021-10-11T13:26
распространение коронавируса
общество
нижегородская область
здоровье - общество
коронавирусы
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Восемь с половиной тысяч коек для больных коронавирусом развернут до конца дня в Нижегородской области, заявил журналистам министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов."В сутки бьем рекорды по числу госпитализированных... Мы до конца сегодняшнего дня развернем 8,5 тысячи коек. Это примерно половина всего коечного фонда Нижегородской области... Это для нас психологический рубеж. Дальше разворачивать койки такими темпами, как мы это делали последние 1,5 месяца, у нас нет возможности… Мы надеемся, что ситуация стабилизируется и нам этого фонда хватит", - сказал министр.Он подчеркнул, что "подавляющее большинство пациентов стационаров – это люди непривитые, это те, кто не придерживался правил безопасности при коммуникации с другими людьми". "Это показывает, что люди расслабились", - отметил Мелик-Гусейнов.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Нижегородской области выявлено 176 405 случаев заражения коронавирусом, из них 658 – за последние сутки, 160 209 человек выздоровели, 6972 пациента скончались, из них 36 – за последние сутки.
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общество, нижегородская область, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:26 11.10.2021
 
В Нижегородской области увеличат число коек для больных COVID-19

Число коек для больных COVID-19 в Нижегородской области увеличат до 8,5 тысячи

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ одном из пятнадцати индивидуальных приемно-смотровых боксов в Московском клиническом центре "Вороновское"
В одном из пятнадцати индивидуальных приемно-смотровых боксов в Московском клиническом центре Вороновское - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Восемь с половиной тысяч коек для больных коронавирусом развернут до конца дня в Нижегородской области, заявил журналистам министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
"В сутки бьем рекорды по числу госпитализированных... Мы до конца сегодняшнего дня развернем 8,5 тысячи коек. Это примерно половина всего коечного фонда Нижегородской области... Это для нас психологический рубеж. Дальше разворачивать койки такими темпами, как мы это делали последние 1,5 месяца, у нас нет возможности… Мы надеемся, что ситуация стабилизируется и нам этого фонда хватит", - сказал министр.
Он подчеркнул, что "подавляющее большинство пациентов стационаров – это люди непривитые, это те, кто не придерживался правил безопасности при коммуникации с другими людьми". "Это показывает, что люди расслабились", - отметил Мелик-Гусейнов.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Нижегородской области выявлено 176 405 случаев заражения коронавирусом, из них 658 – за последние сутки, 160 209 человек выздоровели, 6972 пациента скончались, из них 36 – за последние сутки.
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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