https://ria.ru/20211011/koyki-1754006612.html

В Нижегородской области увеличат число коек для больных COVID-19

В Нижегородской области увеличат число коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021

В Нижегородской области увеличат число коек для больных COVID-19

Восемь с половиной тысяч коек для больных коронавирусом развернут до конца дня в Нижегородской области, заявил журналистам министр здравоохранения региона Давид РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:26

2021-10-11T13:26

2021-10-11T13:26

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Восемь с половиной тысяч коек для больных коронавирусом развернут до конца дня в Нижегородской области, заявил журналистам министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов."В сутки бьем рекорды по числу госпитализированных... Мы до конца сегодняшнего дня развернем 8,5 тысячи коек. Это примерно половина всего коечного фонда Нижегородской области... Это для нас психологический рубеж. Дальше разворачивать койки такими темпами, как мы это делали последние 1,5 месяца, у нас нет возможности… Мы надеемся, что ситуация стабилизируется и нам этого фонда хватит", - сказал министр.Он подчеркнул, что "подавляющее большинство пациентов стационаров – это люди непривитые, это те, кто не придерживался правил безопасности при коммуникации с другими людьми". "Это показывает, что люди расслабились", - отметил Мелик-Гусейнов.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Нижегородской области выявлено 176 405 случаев заражения коронавирусом, из них 658 – за последние сутки, 160 209 человек выздоровели, 6972 пациента скончались, из них 36 – за последние сутки.

https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753627032.html

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