Лапы, уши, хвост: выставка "КоШарики Шоу"
Выставка в Сокольниках работала два дня, девятого и десятого октября.
Выставка в Сокольниках работала два дня, девятого и десятого октября.
Участники со всей России привезли на "КоШарики Шоу" пушистых любимцев.
Участники со всей России привезли на "КоШарики Шоу" пушистых любимцев.
На выставке были представлены котята 25 пород.
На выставке были представлены котята 25 пород.
На одной площадке встретились курильские и персидские, британские и абиссинские, тайские и экзотические кошки.
На одной площадке встретились курильские и персидские, британские и абиссинские, тайские и экзотические кошки.
Самые большие и самые маленькие в мире, популярные и очень редкие кошки — все это "КоШарики Шоу".
Самые большие и самые маленькие в мире, популярные и очень редкие кошки — все это "КоШарики Шоу".
За понравившуюся кошку, котенка или питомник можно было проголосовать.
За понравившуюся кошку, котенка или питомник можно было проголосовать.
Победителям зрительского голосования полагались призы и награды.
Победителям зрительского голосования полагались призы и награды.
Но самой большой наградой для многих посетителей стал новый пушистый друг.
Но самой большой наградой для многих посетителей стал новый пушистый друг.
Котенок породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке "КоШарики Шоу".
Котенок породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке "КоШарики Шоу".
Здесь можно было купить животное практически любой породы.
Здесь можно было купить животное практически любой породы.
Кошка породы мейн-кун на выставке в Сокольниках.
Кошка породы мейн-кун на выставке в Сокольниках.
А еще можно было получить котенка в "добрые руки".
А еще можно было получить котенка в "добрые руки".
Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.
Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.
Выставку "КоШарики Шоу" проводят в Москве с 2013 года.
Выставку "КоШарики Шоу" проводят в Москве с 2013 года.
Каждый раз это красочный праздник для любителей животных.
Каждый раз это красочный праздник для любителей животных.