Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/koshariki-1753977317.html
Лапы, уши, хвост: выставка "КоШарики Шоу"
Лапы, уши, хвост: выставка "КоШарики Шоу" - РИА Новости, 11.10.2021
Лапы, уши, хвост: выставка "КоШарики Шоу"
Выходные в Москве стали праздником для любителей кошек: в Сокольниках состоялось традиционное "КоШарики Шоу". Самая пушистая выставка — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:38
2021-10-11T12:38
фото
животные
москва
кошки
"сокольники"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753974211_0:186:2972:1858_1920x0_80_0_0_3d8b20b2ba04c9abaea796a76322f04a.jpg
Выходные в Москве стали праздником для любителей кошек: в Сокольниках состоялось традиционное "КоШарики Шоу". Самая пушистая выставка — в фотоленте Ria.ru.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753974211_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_078637daa1e48f3947740159029fbf24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, фото, животные, москва, кошки, "сокольники"
12:38 11.10.2021
 

Лапы, уши, хвост: выставка "КоШарики Шоу"

Читать ria.ru в
Выходные в Москве стали праздником для любителей кошек: в Сокольниках состоялось традиционное "КоШарики Шоу". Самая пушистая выставка — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Выставка в Сокольниках работала два дня, девятого и десятого октября.

Котенок породы девон-рекс на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
1 из 16

Выставка в Сокольниках работала два дня, девятого и десятого октября.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Участники со всей России привезли на "КоШарики Шоу" пушистых любимцев.

Котята на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
2 из 16

Участники со всей России привезли на "КоШарики Шоу" пушистых любимцев.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

На выставке были представлены котята 25 пород.

Кошка бенгальской породы на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
3 из 16

На выставке были представлены котята 25 пород.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

На одной площадке встретились курильские и персидские, британские и абиссинские, тайские и экзотические кошки.

Кошка породы курильский бобтейл на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
4 из 16

На одной площадке встретились курильские и персидские, британские и абиссинские, тайские и экзотические кошки.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Самые большие и самые маленькие в мире, популярные и очень редкие кошки — все это "КоШарики Шоу".

Котенок породы мейн-кун на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
5 из 16

Самые большие и самые маленькие в мире, популярные и очень редкие кошки — все это "КоШарики Шоу".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

За понравившуюся кошку, котенка или питомник можно было проголосовать.

Котята на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
6 из 16

За понравившуюся кошку, котенка или питомник можно было проголосовать.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Победителям зрительского голосования полагались призы и награды.

Кошка породы невская маскарадная на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
7 из 16

Победителям зрительского голосования полагались призы и награды.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Но самой большой наградой для многих посетителей стал новый пушистый друг.

Кошки шотландской породы на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
8 из 16

Но самой большой наградой для многих посетителей стал новый пушистый друг.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Котенок породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке "КоШарики Шоу".

Котенок породы скоттиш-фолд на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
9 из 16

Котенок породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке "КоШарики Шоу".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Здесь можно было купить животное практически любой породы.

Кошка породы мейн-кун на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
10 из 16

Здесь можно было купить животное практически любой породы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Кошка породы мейн-кун на выставке в Сокольниках.

Кошка породы мейн-кун на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
11 из 16

Кошка породы мейн-кун на выставке в Сокольниках.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

А еще можно было получить котенка в "добрые руки".

Посетитель выбирает котенка на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
12 из 16

А еще можно было получить котенка в "добрые руки".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.

Собака породы чихуахуа и кошка на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
13 из 16

Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Выставку "КоШарики Шоу" проводят в Москве с 2013 года.

Кошка породы шотландская короткошерстная на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
14 из 16

Выставку "КоШарики Шоу" проводят в Москве с 2013 года.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Каждый раз это красочный праздник для любителей животных.

Кошка на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
15 из 16

Каждый раз это красочный праздник для любителей животных.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКотята на выставке "КоШарики Шоу" в Сокольниках.
Котята на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
16 из 16
Котята на выставке "КоШарики Шоу" в Сокольниках.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
 
ФотоЖивотныеМосквакошки"Сокольники"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:08Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин
13:08В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь
13:06Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым
13:05Путин проведет международный телефонный разговор
13:04Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию
13:04В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд
13:03В Кремле ответили на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
13:03Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
13:02В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
13:02В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
12:47В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
12:44Правительство утвердило концепцию по беспилотному транспорту
12:43На Урале ребенок погиб в ДТП на питбайке
12:40Правительство расширит финансирование программы субсидий авиаперевозок
Лента новостейМолния