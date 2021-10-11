https://ria.ru/20211011/koshariki-1753977317.html

Лапы, уши, хвост: выставка "КоШарики Шоу"

Лапы, уши, хвост: выставка "КоШарики Шоу" - РИА Новости, 11.10.2021

Лапы, уши, хвост: выставка "КоШарики Шоу"

Выходные в Москве стали праздником для любителей кошек: в Сокольниках состоялось традиционное "КоШарики Шоу". Самая пушистая выставка — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.10.2021

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"сокольники"

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Выходные в Москве стали праздником для любителей кошек: в Сокольниках состоялось традиционное "КоШарики Шоу". Самая пушистая выставка — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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