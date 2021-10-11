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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/koronavirus-1754102845.html
В Турции зафиксировали максимальный с апреля прирост случаев COVID-19
В Турции зафиксировали максимальный с апреля прирост случаев COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
В Турции зафиксировали максимальный с апреля прирост случаев COVID-19
Суточный прирост случаев коронавируса в Турции составил в среду 30 563, это максимальный показатель с 30 апреля, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T21:12
2021-10-11T21:12
распространение коронавируса
в мире
турция
коронавирусы
коронавирус covid-19
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АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции составил в среду 30 563, это максимальный показатель с 30 апреля, сообщил минздрав страны.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне–первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться. Максимальное число умерших от коронавируса в Турции было зафиксировано 30 апреля - 394."Сегодня сделано 355 015 тестов, выявлено 30 563 новых случая COVID-19, умерли 188 человек", - говорится в сообщении.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение российского "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 54 миллионов граждан, две дозы – более 46 миллионов, три дозы - более 10 миллионов.
https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753914178.html
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в мире, турция, коронавирусы, коронавирус covid-19
21:12 11.10.2021
 
В Турции зафиксировали максимальный с апреля прирост случаев COVID-19

Прирост случаев COVID-19 в Турции составил 30 563, это максимальный показатель с апреля

© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Турции
Вакцинация от коронавируса в Турции
© Sputnik
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АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции составил в среду 30 563, это максимальный показатель с 30 апреля, сообщил минздрав страны.
Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне–первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться. Максимальное число умерших от коронавируса в Турции было зафиксировано 30 апреля - 394.
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"Сегодня сделано 355 015 тестов, выявлено 30 563 новых случая COVID-19, умерли 188 человек", - говорится в сообщении.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение российского "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 54 миллионов граждан, две дозы – более 46 миллионов, три дозы - более 10 миллионов.
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