Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/koronavirus-1754073088.html
Врач допустила усугубление ситуации с летальностью новых штаммов
Врач допустила усугубление ситуации с летальностью новых штаммов - РИА Новости, 11.10.2021
Врач допустила усугубление ситуации с летальностью новых штаммов
Штамм "дельта" более агрессивный, поэтому летальность от него выше, и в перспективе она может усугубляться, сообщила главрач городской клинической больницы №52... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:48
2021-10-11T17:50
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
марьяна лысенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Штамм "дельта" более агрессивный, поэтому летальность от него выше, и в перспективе она может усугубляться, сообщила главрач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко."Да, дельта-штамм более агрессивный. К сожалению, те схемы, которые были наработаны в первые волны, не так активно работают, хотя сейчас появилось много новых препаратов, над чем мы, собственно, трудимся, по внедрению их в российские протоколы. Но тем не менее, он значительно злее, и, к сожалению, результаты по летальности такие, какие есть, и в перспективе это может усугубляться. Не в этой волне, так в следующей. Каждый новый вирус будет злее предыдущего и будет подстраиваться к тем небольшим количествам людей, которые имеют иммунитет", - сказала Лысенко в эфире Первого канала.По ее словам, самое страшное - это постепенная мутация вируса, который будет устойчивым к существующим видам вакцин.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d050671d8a0a7a8ad9114c9566e541b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, марьяна лысенко
17:48 11.10.2021 (обновлено: 17:50 11.10.2021)
 
Врач допустила усугубление ситуации с летальностью новых штаммов

Врач Лысенко допустила усугубление ситуации с летальностью новых штаммов коронавируса

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Штамм "дельта" более агрессивный, поэтому летальность от него выше, и в перспективе она может усугубляться, сообщила главрач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.
"Да, дельта-штамм более агрессивный. К сожалению, те схемы, которые были наработаны в первые волны, не так активно работают, хотя сейчас появилось много новых препаратов, над чем мы, собственно, трудимся, по внедрению их в российские протоколы. Но тем не менее, он значительно злее, и, к сожалению, результаты по летальности такие, какие есть, и в перспективе это может усугубляться. Не в этой волне, так в следующей. Каждый новый вирус будет злее предыдущего и будет подстраиваться к тем небольшим количествам людей, которые имеют иммунитет", - сказала Лысенко в эфире Первого канала.
По ее словам, самое страшное - это постепенная мутация вируса, который будет устойчивым к существующим видам вакцин.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМарьяна Лысенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России могут ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния