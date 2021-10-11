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Врач допустила усугубление ситуации с летальностью новых штаммов

Врач допустила усугубление ситуации с летальностью новых штаммов - РИА Новости, 11.10.2021

Врач допустила усугубление ситуации с летальностью новых штаммов

Штамм "дельта" более агрессивный, поэтому летальность от него выше, и в перспективе она может усугубляться, сообщила главрач городской клинической больницы №52... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T17:48

2021-10-11T17:48

2021-10-11T17:50

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марьяна лысенко

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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Штамм "дельта" более агрессивный, поэтому летальность от него выше, и в перспективе она может усугубляться, сообщила главрач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко."Да, дельта-штамм более агрессивный. К сожалению, те схемы, которые были наработаны в первые волны, не так активно работают, хотя сейчас появилось много новых препаратов, над чем мы, собственно, трудимся, по внедрению их в российские протоколы. Но тем не менее, он значительно злее, и, к сожалению, результаты по летальности такие, какие есть, и в перспективе это может усугубляться. Не в этой волне, так в следующей. Каждый новый вирус будет злее предыдущего и будет подстраиваться к тем небольшим количествам людей, которые имеют иммунитет", - сказала Лысенко в эфире Первого канала.По ее словам, самое страшное - это постепенная мутация вируса, который будет устойчивым к существующим видам вакцин.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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