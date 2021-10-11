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Врач допустила усугубление ситуации с летальностью новых штаммов
Врач допустила усугубление ситуации с летальностью новых штаммов - РИА Новости, 11.10.2021
Врач допустила усугубление ситуации с летальностью новых штаммов
Штамм "дельта" более агрессивный, поэтому летальность от него выше, и в перспективе она может усугубляться, сообщила главрач городской клинической больницы №52... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:48
2021-10-11T17:48
2021-10-11T17:50
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марьяна лысенко
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Штамм "дельта" более агрессивный, поэтому летальность от него выше, и в перспективе она может усугубляться, сообщила главрач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко."Да, дельта-штамм более агрессивный. К сожалению, те схемы, которые были наработаны в первые волны, не так активно работают, хотя сейчас появилось много новых препаратов, над чем мы, собственно, трудимся, по внедрению их в российские протоколы. Но тем не менее, он значительно злее, и, к сожалению, результаты по летальности такие, какие есть, и в перспективе это может усугубляться. Не в этой волне, так в следующей. Каждый новый вирус будет злее предыдущего и будет подстраиваться к тем небольшим количествам людей, которые имеют иммунитет", - сказала Лысенко в эфире Первого канала.По ее словам, самое страшное - это постепенная мутация вируса, который будет устойчивым к существующим видам вакцин.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, марьяна лысенко
17:48 11.10.2021 (обновлено: 17:50 11.10.2021)
Врач допустила усугубление ситуации с летальностью новых штаммов
Врач Лысенко допустила усугубление ситуации с летальностью новых штаммов коронавируса