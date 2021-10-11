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Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России
Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 11.10.2021
Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России
Статистика по заболеваемости коронавирусом в России связана в том числе с увеличением числа тестов на COVID-19, а если сравнивать с осенними показателями... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:57
2021-10-11T11:57
2021-10-11T12:03
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Статистика по заболеваемости коронавирусом в России связана в том числе с увеличением числа тестов на COVID-19, а если сравнивать с осенними показателями прошлого года, то они выше, так как тогда ещё не было штамма "дельта", который является более заразным, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков."Связано с большей диагностикой, сейчас всем больным с ОРВИ начали делать тесты на коронавирусную инфекцию, естественно, сейчас количество будет больше",- сказал Тимаков.Он отметил, что в прошлом году в России ещё не было штамма "дельта" и люди меньше заражались. В этом же году вирус поражает молодое население и детей."В прошлом году не заражались те, у кого был неспецифический свой личный иммунитет. Сейчас вирус поражает всех",- пояснил Тимаков.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:57 11.10.2021 (обновлено: 12:03 11.10.2021)
Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России
Инфекционист Тимаков объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России большим числом тестов