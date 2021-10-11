https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753980961.html

Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России

Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 11.10.2021

Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России

Статистика по заболеваемости коронавирусом в России связана в том числе с увеличением числа тестов на COVID-19, а если сравнивать с осенними показателями... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:57

2021-10-11T11:57

2021-10-11T12:03

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Статистика по заболеваемости коронавирусом в России связана в том числе с увеличением числа тестов на COVID-19, а если сравнивать с осенними показателями прошлого года, то они выше, так как тогда ещё не было штамма "дельта", который является более заразным, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков."Связано с большей диагностикой, сейчас всем больным с ОРВИ начали делать тесты на коронавирусную инфекцию, естественно, сейчас количество будет больше",- сказал Тимаков.Он отметил, что в прошлом году в России ещё не было штамма "дельта" и люди меньше заражались. В этом же году вирус поражает молодое население и детей."В прошлом году не заражались те, у кого был неспецифический свой личный иммунитет. Сейчас вирус поражает всех",- пояснил Тимаков.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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