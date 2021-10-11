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В Москве госпитализировали 1084 пациента с COVID-19
В Москве госпитализировали 1084 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
В Москве госпитализировали 1084 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1 084 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 515 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:41
2021-10-11T11:41
2021-10-11T11:41
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 084 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 515 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 5002 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 084 человека. На ИВЛ находятся 515 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 2 284 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 514 140.Помимо этого, сообщается, что в столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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РИА Новости
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве госпитализировали 1084 пациента с COVID-19
В Москве госпитализировали 1084 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 515 человек
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
За сутки в Москве
госпитализированы 1 084 человека с COVID-19
, на ИВЛ находятся 515 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлено 5002 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 084 человека. На ИВЛ находятся 515 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе выздоровели еще 2 284 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 514 140.
Помимо этого, сообщается, что в столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.