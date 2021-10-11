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В Москве госпитализировали 1084 пациента с COVID-19

В Москве госпитализировали 1084 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021

В Москве госпитализировали 1084 пациента с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1 084 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 515 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:41

2021-10-11T11:41

2021-10-11T11:41

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 084 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 515 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 5002 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 084 человека. На ИВЛ находятся 515 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 2 284 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 514 140.Помимо этого, сообщается, что в столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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